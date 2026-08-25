Oana Țoiu, în vizită la Consulatul General din Bonn: Vrem să rezolvăm cât mai multe cereri. Am trimis o misiune de sprijin de la București

Oana Țoiu a anunțat că a vizitat Consulatul General al României la Bonn, care acoperă o circumscripție peste 350.000 de cetățeni români, din landurile Renania de Nord–Westfalia și Hessa.

Pentru prestarea mai bună a serviciilor consulare, Oana Țoiu a anunțat măsurile care au fost luate. Țoiu a subliniat că toți cetățenii care se prezintă la sediu sau transmit solicitări prin e-mail și telefon sunt sprijiniți și pentru acest demers, angajații își prelungesc de multe ori programul de lucru.

Șefa diplomației a subliniat că autoritățile urmăresc eliminarea practicii intermediarilor care solicită bani pentru programări consulare, în condițiile în care acestea sunt gratuite.

O altă măsură anunțată este trimiterea unor specialiști din centrala Ministerului Afacerilor Externe la Bonn, pentru a sprijini activitatea consulatului. Potrivit ministrului interimar, această intervenție a dus la creșterea numărului de servicii procesate și la soluționarea petițiilor restante.

Autoritățile intenționează, de asemenea, să renoveze și să reamenajeze spațiul destinat publicului de la Consulatul General din Bonn, astfel încât condițiile oferite cetățenilor să fie îmbunătățite.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și situația românilor care se confruntă cu probleme la locul de muncă în Germania. Acesta a recunoscut că statul nu are o putere directă asupra situațiilor din străinătate însă a lansat o recomandare pentru consultanță.

„vă îndrumăm către partenerii noștri: apelați la Arbeit und Leben NRW – un serviciu specializat german care vă oferă consiliere gratuită, direct în limba română”, a spus Țoiu.