Mirabela Grădinaru, la Chișinău, despre siguranța copiilor în mediul digital: „Fără măsuri de protecție, poate deveni dăunătoare”

Mirabela Grădinaru a participat la conferința internațională ,,Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”, alături de consilierii de stat Diana Punga și Vlad Ionescu. Evenimentul a fost organizat sub egida Președinției Republicii Moldova, de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, a transmis România în lumină, pe Facebook.

Conferința a fost dedicată dezvoltării armonioase a copiilor și adolescenților într-un context marcat de dezvoltarea tehnologică accelerată.

Mirabela Grădinaru: Tehnologia este un instrument valoros

Prima Doamnă a României a intervenit în cadrul panelului la nivel înalt „Mediile digitale și sănătatea mintală a tinerilor”, unde a participat alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Mirabela Grădinaru a subliniat că protejarea copiilor și adolescenților în mediul digital presupune prevenție și implicarea mai multor instituții și categorii sociale, de la autorități și sistemul educațional până la sistemul de sănătate și familii.

„Tehnologia este un instrument valoros pentru educație și pentru conectare, dar, fără îndrumare și fără măsuri de protecție, poate deveni dăunătoare”, a afirmat Prima Doamnă.

Aceasta a explicat că, spre deosebire de generațiile anterioare, părinții nu mai pot defini la fel de ușor limitele dintre spațiul sigur al copilului și lumea exterioară.

„Timp de generații, a proteja un copil a însemnat să construiești spații fizice sigure în jurul lui, acasă, la școală, în comunitate. Existau granițe pe care le puteam vedea și uși pe care le puteam închide. Astăzi, lumea exterioară nu mai are nevoie de o ușă ca să intre în viața copiilor noștri. Poate ajunge la ei printr-un ecran”, a spus Mirabela Grădinaru.

În acest context, ea a susținut că protecția oferită copiilor în mediul online nu ar trebui să fie diferită de cea din lumea fizică.

„De aici decurge o concluzie care să ne ghideze: nu ar trebui să existe nicio diferență între protecția pe care o așteptăm pentru copii în lumea fizică și protecția pe care o cerem pentru ei în lumea digitală. Copiii se mișcă firesc între aceste două medii și este responsabilitatea noastră să îi protejăm în egală măsură”, a adăugat Prima Doamnă.

Impactul mediilor digitale asupra copiilor

La conferința de la Chișinău au participat decidenți și experți naționali și internaționali, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic, societății civile și organizațiilor de tineri.

Panelurile au abordat impactul mediilor digitale asupra siguranței online, sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților. Discuțiile urmăresc conturarea unor priorități comune care să stea la baza unor acțiuni naționale coordonate și intersectoriale.

Un accent important a fost pus și pe implicarea tinerilor în elaborarea și monitorizarea politicilor care îi vizează, astfel încât măsurile adoptate să țină cont de experiențele și nevoile acestora.

Conferința a avut loc în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei și al creșterii rolului mediului digital în viața copiilor și adolescenților, inclusiv în educație, comunicare și relațiile sociale.

Întâlniri cu Maia Sandu și reprezentanta OMS

În cadrul vizitei la Chișinău, Mirabela Grădinaru a avut și o întâlnire tête-à-tête cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Prima Doamnă a României s-a întâlnit, de asemenea, cu Natasha Azzopardi Muscat, director pentru Sisteme de Sănătate în cadrul Biroului Regional al OMS pentru Europa.