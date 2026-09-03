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Mirabela Grădinaru participă astăzi, la Chișinău, alături de Maia Sandu, la o conferință despre siguranța copiilor pe internet

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, participă joi la o conferință internațională privind siguranța pe internet a copiilor. Evenimentul va avea loc la Chișinău, începând cu ora 9:00, la care va lua parte și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
Mirabela Grădinaru participă astăzi, la Chișinău, alături de Maia Sandu, la o conferință despre siguranța copiilor pe internet
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 sept. 2026, 07:18, Politic
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Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, participă joi la conferinţa internaţională „Siguranţa online şi determinanţii digitali ai sănătăţii mintale şi bunăstării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”. Evenimentul va avea loc la Chișinău.

Potrivit anunțului Administrației Prezidențiale, la conferință vor participa preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piorko, precum şi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), ai Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) şi ai UNICEF.

Evenimentul este programat să înceapă la ora 9:00.

Prezența Mirabelei Grădinaru la Chișinău la o astfel de conferință vine are loc în contextul preocupărilor din ce în ce mai mari ale statelor europene în legătură cu impactul digital asupra copiilor și adolescenților, inclusiv asupra sănătății mintale și bunăstării emoționale a acestora.

Recent, Mirabela Grădinaru a fost în Kiev, la invitaţia Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la cel de-al şaselea Summit al Primelor Doamne şi al Primilor Domni.

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