OMV Petrom a marcat un sfert de secol la BVB. Care este stadiul proiectului strategic Neptun Deep și unde vede Christina Verchere compania peste alți 25 de ani

OMV Petrom (SNP) celebrează, joi, fix 25 de ani de la listarea la Bursa de Valori București (BVB), perioadă în care compania s-a transformat semnificativ și a creat valoare pe termen lung pentru acționari și pentru economia României.

„În ultimii 25 de ani, OMV Petrom a parcurs o transformare profundă. Am evoluat de la o companie predominant locală de petrol și gaze naturale la o companie regională integrată de energie, – un furnizor de încredere pentru România, contribuind cu aproximativ o treime din carburanții și gazele naturale și circa 10% din producția de energie electrică ale țării. Astăzi, continuăm această transformare prin dezvoltarea Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană, și prin alte investiții în proiecte cu emisii de carbon reduse și zero. Obiectivul nostru rămâne acela de a crea valoare pe termen lung pentru acționarii noștri și pentru economia României”, a declarat Christina Verchere, director general al OMV Petrom, cu ocazia evenimentului aniversar, la finalul căruia s-a sunat, simbolic, clopoțelul BVB.

Peste o jumătate de milion de români ca acționari direcți

Potrivit șefei OMV Petrom, compania a fost listată la BVB pe 3 septembrie 2001, moment în care capitalizarea era de 1,6 miliarde de lei, iar în prezent, a ajuns la o valoare de piață de aproximativ 75 de miliarde de lei, adică o creștere de aproape 50 de ori în ultimii 25 de ani.

Astfel, valoarea unei investiții de 1,000 RON în acțiuni OMV Petrom la finalul anului 2001, împreună cu dividendele încasate, ar fi de peste 50.000 RON la finalul lunii august 2026, potrivit oficialilor.

Din 2004, de la finalizarea privatizării, OMV Petrol a contribuit cu peste 48 de miliarde de euro prin taxe, impozite si dividende și, mai important, a spus Christina Verchere, a investit peste 21 de miliarde de euro în România și a alocat 210 milioane de euro pentru a sprijini comunitățile prin inițiative legate de educație, sănătate, protecția mediului și de dezvoltare locală.

„Cred cu tărie că o companie este parte a societății, suntem parte a procesului de a furniza un produs, asta este ceea ce facem noi, iar în cazul nostru este vorba despre energie. Suntem parte din structura economică a țării și, de asemenea, din structura socială a țării”, a spus CEO-ul OMV Petrom.

În prezent există peste o jumătate de milion de români ca acționari direcți la OMV Petrom și aproximativ 8,5 milioane de persoane sunt acționari indirecți, prin intermediul fondurilor de pensii locale, de Pilon 2 sau Pilon 3, la care contribuie obligatoriu, respectiv facultativ.

„Prin urmare, performanța noastră contribuie nu numai la randamentul investitorilor, ci și la economiile pe termen lung a milioane de români”, a explicat Christina Verchere la BVB.

„Investim în proiecte care vor modela viitorul energetic al României. În special, desigur, proiectul Neptun Deep, care este cel mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană. Pe lângă acestea, investim și în combustibili sustenabili, energie regenerabilă și alte soluții energetice cu emisii reduse de carbon. Aceste proiecte sunt concepute pentru a consolida securitatea energetică, a sprijini dezvoltarea economică și, de asemenea, pentru a crea valoare pe termen lung. Iar ambiția noastră rămâne clară, de a crea valoare pe termen lung pentru acționarii noștri, contribuind în același timp la economia și viitorul energetic al României”, a declarat Christina Verchere.

Peste 25 de ani, compania are toate șasele să fie și mai puternică, dată fiind strategia de investiții, menită să mențină compania relevantă și să acopere nevoile generate de toate trendurile de consum, așa cum a spus șefa OMV, ca răspuns la întrebarea reporterului Mediafax.

„În sectorul energetic, privim pe termen lung. Suntem o companie pe termen lung prin natura noastră. Poate părea că lumea are evident multe lucruri pe termen scurt, dar noi gândim pe termen lung. Nu sunt sigur că ne gândim până la 20, scuze, 25 de ani, dar dacă aș putea face câteva comentarii personale. Cred fundamental că strategia pe care o avem implementată este atât de a furniza energia de care avem nevoie astăzi, susținută de securitatea energetică, cât și de a privi spre viitor în ceea ce privește produsele în schimbare pe care societatea le așteaptă în ceea ce privește decarbonizarea. Am investit, până la sfârșitul acestui deceniu, 11 miliarde de euro pentru a face ambele lucruri, Neptun Deep fiind unul dintre ei, dar și energia regenerabilă, precum și biocombustibilii, toate acestea au scopul de a face ca acestea să fie relevante în furnizarea de energie și transport pentru societate în deceniile următoare”, a declarat Christina Verchere.

„Așadar, strategia noastră se referă la tendințele pe termen lung pe care le observăm și la modul în care vrem să ne asigurăm că acest lucru înseamnă, de asemenea, să ne asigurăm că suntem o companie puternică. Pentru că, așa cum a spus Radu (Radu Hanga, președintele BVB – n.r.), cred că o OMV Petrom puternică este o contribuție importantă la România. Așadar, în 25 de ani, cred că ne veți vedea, sperăm, mai puternici. Cred că ne îndreptăm către o companie mult mai regională. Așadar, ne vom mândri cu România și o vom duce și în afara țării”, a spus CEO-ul OMV Petrom.

În ce privește proiectul strategic Neptun Deep, Christina Verchere a reiterat că acesta este în grafic, cu producția programată pentru 2027, fără a restrânge termenul de livrare a primei molecule de gaz din perimetrul de mare adâncime din Marea Neagră. Șefa OMV Petrom a precizat de asemenea, încă o dată, la întrebarea jurnaliștilor privind chestiuni de securitate legate de lucrările din largul apelor românești, că responsabilii companiei colaborează cu toate autoritățile române, iar proiectul a avansat fără întreruperi.

„În primul rând, cred că este important de menționat că am luat decizia de investiție pentru Neptun în iunie 2023, conștienți de ceea ce se întâmpla în lume la acea vreme. Așadar, am ajuns aici înțelegând situația și gândindu-ne la planul de securitate pentru proiect. Acesta este primul lucru cu care aș dori să vă las. În al doilea rând, avem mai multe activități în Marea Neagră decât doar Neptun Deep. Desfășurăm operațiuni în apele puțin adânci și am făcut asta tot timpul. În plus, aducem țiței în Constanța pentru rafinărie. Toate acestea, împreună cu Neptun Deep, fără întreruperi. Al treilea punct cu care v-aș lăsa este că lucrăm foarte strâns cu autoritățile române în ceea ce privește toate activitățile noastre din Marea Neagră și toate activitățile noastre sunt neîntrerupte”, a conchis șefa OMV Petrom.

Platforma de producție „Neptun Alpha” a fost instalată cu succes în largul Mării Negre, după cum au anunțat, pe 20 iulie, partenerii egali în proiectul Neptun Deep, OMV Petrom, operator, și Romgaz. Platforma cântărește peste 16.500 de tone și măsoară peste 225 de metri, iar structurile aferente acesteia au fost instalate cu ajutorul Saipem 7000, a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume. Începerea producției este estimată pentru 2027, fără a fi indicată un interval mai exact al anului.

Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, reprezintă o investiție comună de aproximativ 4 miliarde de euro și va genera o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Ce înseamnă OMV Petrom pentru piața de capital

Pe parcursul celor 25 de ani de prezență la Bursa de Valori București au fost realizate aproximativ 2,3 milioane de tranzacții cu acțiuni SNP. Din momentul listării până în 31 august 2026, investitorii au tranzacționat un număr de peste 61 miliarde de acțiuni SNP în valoare de peste 26 miliarde de RON.

„Aniversăm un sfert de secol alături de OMV Petrom la Bursa de Valori București – una dintre cele mai puternice companii din Europa de Sud-Est și al doilea cel mai mare emitent român de pe piață după capitalizare. În toți acești ani, OMV Petrom a devenit un reper de profesionalism, care îmbină guvernanța corporativă cu responsabilitatea continuă față de investitori. Acțiunea SNP, tranzacționată individual sau prin 7 ETF-uri listate la BVB care urmăresc indici din componența cărora face parte, este o alegere firească în portofoliile a sute de mii de români. Suntem încrezători că un partener de calibrul OMV Petrom în ecosistemul bursier va continua să însuflețească dezvoltarea României și va deschide noi drumuri spre progres și energie sustenabilă”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

OMP Petrom este controlată de compania omonimă din Austria OMV Aktiengesellschaft, care dețin 51,2% din acțiuni, iar OMV Petrom, iar acționarii români dețin circa 46% din acțiuni, dintre care statul român, prin Ministerul Energiei, 20,7%, iar 25,1%, de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești, potrivit datelor la sfârșitul lunii iunie 2026. Restul de 3% sunt deținute de alți investitori străini.