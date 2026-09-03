Escrocherie de 605.000 de euro, pusă la cale de o grupare din București. Victima a fost atrasă într-o „afacere” cu un cec de 50 de milioane de dolari

Anchetatorii susțin că, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat în cadrul unei grupări organizate pentru a obține sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei persoane.

Gruparea ar fi promis victimei milioane de dolari

Potrivit DIICOT, suspecții i-ar fi propus victimei o presupusă afacere prin care aceasta urma să îi ajute financiar pentru decontarea unei file cec emise în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.

Pentru a o convinge să ofere banii, membrii grupării i-ar fi transmis victimei că este necesară achitarea unor taxe înainte de decontarea cecului.

În schimbul sumelor oferite, suspecții ar fi solicitat să intre în societatea comercială deținută de persoana vătămată, prin înlocuirea unor asociați. Aceștia ar fi urmat să achite contravaloarea acțiunilor preluate.

Conform înțelegerii prezentate victimei, după presupusa decontare a cecului, aceasta ar fi trebuit să primească 1,5 milioane de dolari, în timp ce alte 1 milion de dolari ar fi urmat să intre în firma sa.

Suspecții ar fi folosit documente și instrumente falsificate

Anchetatorii susțin că, sub coordonarea liderului grupării, membrii acesteia s-ar fi folosit de documente și instrumente falsificate, dar și de numeroase comunicări, pentru a induce și menține victima în eroare.

În perioada investigată, suspecții i-ar fi solicitat în mod repetat noi sume de bani, determinând-o să remită aproximativ 605.000 de euro.

Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin intermediul unor operațiuni bancare, iar 120.000 de euro ar fi fost dați în numerar.

Banii ar fi fost transferați către alte persoane

Pentru a ascunde proveniența banilor, una dintre suspectele din grupare ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane cercetate în dosar.

Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi cunoscut faptul că sumele primite proveneau din săvârșirea unor infracțiuni.

Cele 13 percheziții au fost efectuate în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, în orașul Amara și în comunele Cernica și Fundeni.

Audierile persoanelor vizate de anchetă urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.