Piața muncii e mai jos ca oricând: aproape 100 de oameni se bat pe un singur loc de muncă

Românii au depus aproape 9,1 milioane de candidaturi pentru locurile de muncă disponibile pe platforma eJobs în primele opt luni ale anului, cu 28% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, iar competiția diferă puternic de la un domeniu la altul.

În medie, au fost 63 de aplicări pentru fiecare loc de muncă.

În retail, însă, s-a ajuns la peste 92 de candidaturi pentru un singur post.

Datele eJobs arată că numărul total de aplicări înregistrate din ianuarie până în septembrie a depășit 9 milioane, iar acesta este cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani.

Aplicanți vechi și aplicanți noi

Creșterea este explicată atât prin numărul mai mare de aplicări făcute de candidații deja activi pe platformă, cât și prin intrarea unor candidați noi în piața recrutării.

„Cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Retailul și IT-ul, printre cele mai competitive domenii

Cea mai mare concurență se înregistrează în retail, unde sunt, în medie, 92,3 aplicări pentru fiecare loc de muncă.

Urmează IT/telecom, cu 89,1 aplicări pentru un post, advertising/marketing/PR, cu 79,1, și industria farmaceutică, cu 69,5 aplicări pentru un loc de muncă.

Potrivit eJobs, aceste domenii atrag un număr mare de candidați și pentru că au numeroase poziții entry-level și locuri de muncă disponibile la nivel național.

La polul opus se află domeniile în care concurența pentru un loc de muncă este mai redusă.

În arte & entertainment sunt, în medie, 31,4 aplicări pentru un post, în asigurări 34,8, în producție 42,3, iar în industria alimentară 49,3.

În transport și logistică sunt 49,9 aplicări pentru fiecare poziție, iar în construcții media este de 50 de aplicări pentru un loc de muncă.

Ce salarii sunt în domeniile cu concurență redusă

Datele Salario, comparatorul salarial al eJobs, indică salarii medii nete de 6.300 de lei în arte & entertainment, 5.600 de lei în asigurări și 5.250 de lei în producție.

În industria alimentară, media salarială netă este de 4.500 de lei, în transport și logistică de 5.000 de lei, iar în construcții ajunge la 6.000 de lei.

O parte dintre domeniile cu cea mai mică concurență sunt și cele care întâmpină dificultăți în găsirea de angajați în România și pentru care se recurge la recrutarea de personal din Asia.

În aceste sectoare, oportunitățile sunt disponibile atât pentru candidații entry-level, cât și pentru specialiști.

Un alt factor este reprezentat de cerințele tehnice și competențele specifice solicitate în unele dintre domeniile cu mai puțini candidați, inclusiv pentru anumite poziții entry-level.