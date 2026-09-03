Patru zile de restricții într-o singură săptămână pe Transfăgărășan. Drumul se închide din nou sâmbătă

Restricția de circulație va fi instituită pe Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între kilometrul 62+100, în zona Barajului Vidraru, și kilometrul 116+808, la Bâlea Lac, în intervalul orar 07:00 – 18:00.

„Sâmbătă, 5 septembrie 2026, circulația rutieră pe drumul național DN 7C, sectorul cuprins între km 62+100 (Baraj Vidraru) și km 116+808 (Bâlea Lac), va fi închisă temporar, în intervalul orar 07:00 – 18:00. Restricția este necesară pentru desfășurarea competiției sportive de înot, ciclism și alergare “TRANSFIER 2026”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de CNAIR. â

Noua restricție vine la scurt timp după ce, tot în această săptămână, circulația pe Transfăgărășan a fost oprită miercuri timp de patru ore pe un sector de 26 de kilometri.

Marți, 1 septembrie, circulația a mai fost oprită în același interval, din același motiv, iar vineri, 4 septembrie, circulația va fi restricționată, tot de la 7:00 la 11:00, pentru un alt eveniment automobilistic.