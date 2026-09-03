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Patru zile de restricții într-o singură săptămână pe Transfăgărășan. Drumul se închide din nou sâmbătă

Circulația rutieră pe Transfăgărășan va fi blocată complet sâmbătă pe un tronson de peste 54 de kilometri, pentru desfășurarea unui triatlon. Măsura vine după o serie de restricții succesive aplicate pe parcursul acestei săptămâni pentru un eveniment auto.
Patru zile de restricții într-o singură săptămână pe Transfăgărășan. Drumul se închide din nou sâmbătă
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 sept. 2026, 12:21, Social
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Restricția de circulație va fi instituită pe Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între kilometrul 62+100, în zona Barajului Vidraru, și kilometrul 116+808, la Bâlea Lac, în intervalul orar 07:00 – 18:00. 

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, circulația rutieră pe drumul național DN 7C, sectorul cuprins între km 62+100 (Baraj Vidraru) și km 116+808 (Bâlea Lac), va fi închisă temporar, în intervalul orar 07:00 – 18:00. Restricția este necesară pentru desfășurarea competiției sportive de înot, ciclism și alergare “TRANSFIER 2026”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de CNAIR.  â

Noua restricție vine la scurt timp după ce, tot în această săptămână, circulația pe Transfăgărășan a fost oprită miercuri timp de patru ore pe un sector de 26 de kilometri.

Marți, 1 septembrie, circulația a mai fost oprită în același interval, din același motiv, iar vineri, 4 septembrie, circulația va fi restricționată, tot de la 7:00 la 11:00, pentru un alt eveniment automobilistic. 

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