O salată caldă cu cartofi, cârnați, ardei și ceapă roșie poate fi o soluție rapidă pentru prânz sau cină. Rețeta se pregătește din câteva ingrediente și nu necesită tehnici complicate de gătire.

Pentru această salată sunt necesari 9-10 cartofi mici, 4-5 cârnați Grătărescu, un ardei roșu mic, un ardei galben mic, o ceapă roșie mică, o lingură de ulei de măsline și puțină brânză feta pentru decor.

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Cum se prepară salata caldă cu cartofi și cârnați

Primul pas este pregătirea cartofilor. Aceștia se fierb cu tot cu coajă, apoi se lasă puțin la răcit, cât să poată fi manevrați și tăiați.

Între timp, cârnații Grătărescu se taie în bucăți mici și se pun la călit într-o tigaie, cu puțin ulei de măsline. Când sunt rumeniți, se adaugă cartofii fierți și se amestecă împreună pentru câteva minute, astfel încât aromele să se combine.

Ardeiul roșu și cel galben se toacă separat, iar ceapa roșie se taie fin. După ce cartofii și cârnații sunt gata, se montează salata în farfurie. Peste amestecul cald se adaugă ceapa și ardeii tocați, apoi toate ingredientele se amestecă.

La final, salata se poate decora cu puțină brânză feta.

Cârnații folosiți în această rețetă sunt Grătărescu, produs care a fost desemnat „Produsul Anului 2026” la categoria Cârnați. Distincția face parte din competiția în cadrul căreia consumatorii își exprimă preferințele pentru produsele participante.

Rețeta poate fi servită imediat, cât cartofii și cârnații sunt încă calzi, iar legumele crude aduc un contrast de textură și prospețime.

Articol preluat din G4Food.ro