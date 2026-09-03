Prima pagină » Social » VIDEO | Salată caldă cu cartofi și cârnați / O rețetă simplă pentru o masă sățioasă, ideală pentru acest început de toamnă
Articol susținut de Cris-Tim

VIDEO | Salată caldă cu cartofi și cârnați / O rețetă simplă pentru o masă sățioasă, ideală pentru acest început de toamnă

OMV Petrom a marcat un sfert de secol la BVB. Care este stadiul proiectului strategic Neptun Deep și unde vede Christina Verchere compania peste alți 25 de ani
OMV Petrom a marcat un sfert de secol la BVB. Care este stadiul proiectului strategic Neptun Deep și unde vede Christina Verchere compania peste alți 25 de ani
Antonio Costa, la Cotroceni: Securitatea României este securitatea Europei în ansamblu
Antonio Costa, la Cotroceni: Securitatea României este securitatea Europei în ansamblu
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Antonio Costa: Ne dorim un buget UE ambițios, cu sume consistente pentru coeziune și agricultură
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Antonio Costa: Ne dorim un buget UE ambițios, cu sume consistente pentru coeziune și agricultură
Escrocherie de 605.000 de euro, pusă la cale de o grupare din București. Victima a fost atrasă într-o „afacere” cu un cec de 50 de milioane de dolari
Escrocherie de 605.000 de euro, pusă la cale de o grupare din București. Victima a fost atrasă într-o „afacere” cu un cec de 50 de milioane de dolari
Metoda „falsul accident” face victime în București
Metoda „falsul accident” face victime în București
Departamentul Social
03 sept. 2026, 12:18, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O salată caldă cu cartofi, cârnați, ardei și ceapă roșie poate fi o soluție rapidă pentru prânz sau cină. Rețeta se pregătește din câteva ingrediente și nu necesită tehnici complicate de gătire.

Pentru această salată sunt necesari 9-10 cartofi mici, 4-5 cârnați Grătărescu, un ardei roșu mic, un ardei galben mic, o ceapă roșie mică, o lingură de ulei de măsline și puțină brânză feta pentru decor.

Vă recomandăm și 5 rețete celebre cu cârnați pe care merită să le încerci acasă. Sunt inspirate de preparate gătite de Jamie Oliver și Gordon Ramsay

Cum se prepară salata caldă cu cartofi și cârnați

Primul pas este pregătirea cartofilor. Aceștia se fierb cu tot cu coajă, apoi se lasă puțin la răcit, cât să poată fi manevrați și tăiați.

Între timp, cârnații Grătărescu se taie în bucăți mici și se pun la călit într-o tigaie, cu puțin ulei de măsline. Când sunt rumeniți, se adaugă cartofii fierți și se amestecă împreună pentru câteva minute, astfel încât aromele să se combine.

Ardeiul roșu și cel galben se toacă separat, iar ceapa roșie se taie fin. După ce cartofii și cârnații sunt gata, se montează salata în farfurie. Peste amestecul cald se adaugă ceapa și ardeii tocați, apoi toate ingredientele se amestecă.

La final, salata se poate decora cu puțină brânză feta.

Cârnații folosiți în această rețetă sunt Grătărescu, produs care a fost desemnat „Produsul Anului 2026” la categoria Cârnați. Distincția face parte din competiția în cadrul căreia consumatorii își exprimă preferințele pentru produsele participante.

Rețeta poate fi servită imediat, cât cartofii și cârnații sunt încă calzi, iar legumele crude aduc un contrast de textură și prospețime.

Articol preluat din G4Food.ro

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Mirabela Grădinaru, discurs despre protejarea copiilor în mediul digital, la o conferință internațională la care a participat și Maia Sandu
Gandul
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Cancan
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport
Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
Libertatea
O turistă a cerut ouăle mai bine făcute, iar ospătarul i-a lăsat un mesaj neașteptat pe bon. „Am crezut că e o glumă”
CSID
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia