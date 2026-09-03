Nicușor Dan, după întâlnirea cu Antonio Costa: Ne dorim un buget UE ambițios, cu sume consistente pentru coeziune și agricultură

Președintele Nicușor Dan l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe Antonio Costa, președintele Consiliului European, aflat într-un turneu al capitalelor europene în perspectiva Consiliului European programat în luna octombrie.

În cadrul unor declarații de presă, șeful statului a subliniat că România susține un buget al Uniunii Europene „ambițios” pentru perioada 2028-2034, cu alocări consistente pentru coeziune și agricultură, dar și cu fonduri pentru creșterea competitivității companiilor din statele mai puțin dezvoltate.

„Am avut o discuție aprofundată în special pe acest subiect. După cum știți, România și-a definit mare parte din poziție în cadrul acelui punct de vedere al „Prietenilor Coeziunii”, coordonat către România – 17 state europene și-au definit poziția. Ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios. Ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru ca să reparăm decalajele între cetățenii diferitelor țări europene. Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate. Din nou, aici țintim o reducere a decalajului între țări europene și ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate”, a spus Nicușor Dan după întâlnirea cu Antonio Costa.

Șeful statului a precizat că un alt subiect discutat cu Antonio Costa a fost cel privind flexibilizarea mecanismelor de accesare a fondurilor europene, în condițiile în care birocrația a contribuit, potrivit președintelui, la întârzieri în absorbția finanțărilor.

Nicușor Dan: Trebuie să se ajungă la un compromis privind identificarea unor surse suplimentare de venit care să susțină un buget european mai ambițios

Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat și negocierile privind veniturile și cheltuielile viitorului buget european. Președintele României a arătat că statele membre trebuie să ajungă la un compromis inclusiv în ceea ce privește identificarea unor surse suplimentare de venit care să susțină un buget european mai ambițios.

„Am discutat de cum putem în interiorul celor 27 de state să ajungem la un compromis atât pe partea de cheltuieli, dar mai ales pe partea de venituri și care să fie acele venituri suplimentare care să permită acest buget ambițios al Uniunii. Am discutat, tot în pregătirea Consiliului din Octombrie, de procesul de extindere al Uniunii Europene și, bineînțeles, interesul nostru pentru ca procesul de aderare al Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut. Am discutat, bineînțeles, de situația de securitate și de sprijinul pentru Ucraina și de cum aceste necesități de securitate să intre în viitorul cadru financiar multianual”, a mai spus Nicușor Dan.

Un alt subiect abordat a fost energia, atât în contextul viitoarelor discuții europene, cât și din perspectiva consolidării unei piețe energetice comune.

„Am discutat, de asemenea, de energie în particular și în general, pentru discuțiile viitoare pentru Consiliul European și cum facem să ajungem la o piață energetică europeană comună”, a mai conchis Nicușor Dan.