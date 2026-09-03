Peter Magyar, discuții cu Antonio Costa la Budapesta despre bugetul UE, frontierele externe și extinderea Uniunii

Guvernul ungar va accepta cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 doar dacă acesta servește interesele cetățenilor ungari și ale companiilor din țară, a declarat premierul Peter Magyar la întâlnirea cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, miercuri seară, la Budapesta.

Acesta a scris, într-o postare pe rețelele de socializare, că Ungaria susține în continuare închiderea frontierelor externe ale UE și cadrul legal „necesar pentru oprirea migrației ilegale”.

Măsurile acestea vin în contextul evenimentelor recente întâmplate în Ceuta, exclava spaniolă din Africa de Nord, unde aproximativ 70.000 de persoane au intrat ilegal în doar câteva zile, în luna iulie.

„Ungaria va continua să protejeze frontierele Uniunii Europene. Și ne așteptăm ca eforturile noastre să fie recunoscute la nivel european”, a afirmat șeful guvernului de la Budapesta.

În cadrul întâlnirii cu Antonio Costa, Magyar a mai declarat, conform spuselor sale, că Ungaria nu sprijină proceduri accelerate de aderare la Uniunea Europeană pentru nicio țară.

Antonio Costa, întâlnire joi cu Nicușor Dan

Președintele Consiliului European, António Costa, a sosit deja astăzi la București, unde va avea o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. El a fost primit de șeful statului la Palatul Cotroceni.

Cei doi oficiali vor avea mai întâi convorbiri tête-à-tête, urmate de convorbiri oficiale. Nicușor Dan și António Costa vor susține apoi declarații comune de presă, programate în jurul orei 11:00.