Serviciul de robotaxi se lansează pe străzile aglomerate ale Londrei

Cele două companii au anunțat că încep cu o mică lansare de vehicule electrice Ford Mustang Mach-E echipate cu tehnologia de vehicule autonome Wayve, potrivit AP.

Comparativ cu SUA și China, țări în care taxiurile funcționează autonom în mai multe orașe, fără șofer uman, Europa a adoptat o abordare mai prudentă în ceea ce privește taxiurile autonome.

Circulă cu șofer de supraveghere

În Londra, va exista în continuare o persoană la volan care supraveghează călătoria și care poate prelua volanul sau poate apăsa frâna dacă apare o problemă.

Conform cadrului pilot al guvernului britanic, operatorii de taxiuri autonome, precum Uber și Wayve, au nevoie în continuare de aprobare pentru a opera fără un șofer cu siguranță umană. „Acest proces este încă în desfășurare” și nu este clar cât va dura, a declarat Sarfraz Maredia, șeful departamentului de mobilitate autonomă al Uber.

Companiile de robotaxi și-au testat vehiculele pe străzile din Londra, în timp ce Marea Britanie se străduiește să adopte reglementări naționale. Waymo și compania chineză de tehnologie Baidu se pregătesc, de asemenea, să ofere servicii comerciale de transport de pasageri în Londra, ceea ce reprezintă provocări unice pentru robotaxi, deoarece drumurile sale înguste sunt frecvent aglomerate cu mașini, autobuze, biciclete și biciclete electrice de închiriat.

Pietonii reprezintă, de asemenea, o provocare mai mare în Londra, deoarece traversarea neregulamentară nu este împotriva legii.