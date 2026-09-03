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Mașini fără volan și pedale. Tesla prezintă Cybercab, „mașina viitorului”

Tesla organizează joi, la Austin, Texas, un eveniment dedicat Cybercab, primul său vehicul conceput exclusiv pentru conducere autonomă. Robotaxiul are doar două locuri, uși de tip „fluture” și, în versiunea sa finală, nu are volan sau pedale.
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Maria Miron
03 sept. 2026, 03:22, Știrile zilei
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Tesla se pregătește să introducă Cybercab în serviciul său de robotaxi, aflat încă la început, potrivit Reuters.

Cybercab a fost prezentat pentru prima dată în urmă cu aproximativ doi ani, la studiourile Warner Bros. Vehiculul este construit special pentru deplasarea autonomă și ar urma să se alăture flotei de robotaxi Tesla, care folosește în prezent automobile electrice Model Y.

Elon Musk a declarat anterior că Cybercab ar urma să fie disponibil, în cele din urmă, la un preț de aproximativ 30.000 de dolari. Directorul general al Tesla consideră tehnologia de conducere autonomă drept una dintre componentele esențiale pentru viitorul companiei.

Tesla a început deja producția

Producția Cybercab a început în aprilie, iar vehiculele sunt testate pe drumurile publice. Unele dintre versiunile de test observate pe străzile din Statele Unite au fost însă echipate cu volan.

Pentru evenimentul de joi, „Lansarea Cybercab”, Tesla a trimis invitații unor utilizatori ai serviciului său de robotaxi și unor invitați selectați. Compania nu a oferit deocamdată detalii despre modul în care se va desfășura prezentarea.

Potrivit presei americane, Tesla intenționează să înceapă introducerea Cybercab prin oferirea de curse angajaților săi pe drumurile publice. Câteva zile mai târziu, vehiculele ar urma să fie integrate în serviciul de robotaxi din Austin, Texas.

Tesla: Mașinile autonome, mai sigure decât cele cu șofer

În cazul Cybercab există încă întrebări legate de aprobările necesare și de respectarea standardelor federale de siguranță.

Tesla nu a anunțat dacă a obținut aprobările necesare sau dacă vehiculul respectă normele federale de siguranță pentru utilizarea comercială a serviciului.

Tehnologia de conducere complet autonomă (Full Self-Driving – FSD) folosită în prezent de Tesla, care necesită supraveghere permanentă din partea șoferului, a făcut obiectul mai multor investigații federale și procese în urma unor accidente și încălcări ale regulilor de circulație.

Cybercab utilizează însă o versiune a sistemului FSD care nu necesită supravegherea unui șofer.

Tesla susține că tehnologia sa FSD este deja de până la zece ori mai sigură decât conducerea unui vehicul de către oameni.

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