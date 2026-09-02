Gripă, COVID-19 și RSV: Medicii americani explică cine ar trebui să se vaccineze

Vaccinarea antigripală a început deja în Statele Unite, iar noile vaccinuri împotriva COVID-19 ajung în farmacii și clinici după ce versiunile actualizate pentru acest an au fost aprobate săptămâna trecută de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA).

În același timp, apropierea sezonului rece readuce în atenție RSV, virusul respirator sincițial, care provoacă de obicei simptome asemănătoare unei răceli, dar poate duce la forme grave de boală în cazul sugarilor, vârstnicilor și persoanelor cu sistem imunitar slăbit, relatează Associated Press.

Recomandări diferite de cele federale

Recomandările au fost publicate de mai multe dintre cele mai importante organizații profesionale din SUA, printre care Academia Americană de Pediatrie, Academia Americană a Medicilor de Familie, Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor și Societatea Americană de Boli Infecțioase.

Medicii încearcă astfel să clarifice cine ar trebui să se vaccineze, în condițiile în care recomandările autorităților federale americane s-au modificat în ultima perioadă.

În mod obișnuit, indicațiile sunt formulate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), cu sprijinul unui comitet independent de experți. În ultimul an, însă, administrația Trump a restrâns o parte dintre recomandările anterioare privind vaccinarea împotriva virusurilor respiratorii și imunizarea de rutină a copiilor.

Vaccinul antigripal, recomandat de la vârsta de șase luni

Organizațiile medicale sunt de acord că aproape toate persoanele cu vârsta de cel puțin șase luni ar trebui să primească vaccinul antigripal.

De asemenea, protecția este considerată deosebit de importantă pentru persoanele de peste 65 de ani, femeile însărcinate, copiii mici și persoanele care suferă de boli cronice, precum astmul, diabetul sau afecțiunile cardiovasculare, precum și pentru cele cu sistem imunitar slăbit.

Ultimele două sezoane de gripă din SUA au fost deosebit de severe, fiind înregistrat un număr neobișnuit de mare de decese în rândul copiilor. Cei mai mulți dintre copiii care au murit nu erau vaccinați.

Vaccinurile antigripale nu împiedică toate infectările, însă reduc riscul formelor severe. O analiză realizată de Vaccine Integrity Project, un grup de sănătate publică din cadrul Universității din Minnesota, arată că vaccinarea a redus cu 31% spitalizările asociate gripei în rândul persoanelor în vârstă.

Un nou vaccin antigripal pe bază de ARNm

Pentru persoanele în vârstă există trei variante de vaccin antigripal concepute pentru a produce un răspuns imunitar mai puternic. Medicii recomandă folosirea uneia dintre acestea, dar avertizează că vaccinarea nu ar trebui amânată dacă varianta respectivă nu este disponibilă.

Anul acesta apare și o nouă opțiune pentru persoanele de cel puțin 50 de ani: primul vaccin antigripal realizat cu tehnologia ARNm, aceeași tehnologie folosită pentru unele dintre vaccinurile împotriva COVID-19.

Vaccinurile pe bază de ARN mesager, prescurtat ARNm, transmit temporar celulelor instrucțiuni pentru producerea unei proteine care determină sistemul imunitar să recunoască agentul infecțios și să pregătească un răspuns împotriva acestuia.

Noul vaccin, mFlusiva, produs de Moderna, a fost aprobat recent de FDA. Un studiu a arătat că acesta a fost cu 27% mai eficient în prevenirea gripei simptomatice în rândul persoanelor cu vârste între 50 și 64 de ani decât un vaccin antigripal standard.

Pentru persoanele care vor să evite injecția există și vaccinul administrat sub forma unui spray nazal, FluMist, destinat persoanelor cu vârste între 2 și 49 de ani care îndeplinesc anumite criterii medicale.

Ce recomandă medicii în privința vaccinului anti-COVID

Situația este diferită în cazul vaccinurilor împotriva COVID-19. FDA le-a aprobat oficial în acest sezon pentru persoanele considerate mai expuse riscului: cele de 65 de ani și peste, precum și persoanele mai tinere care au o afecțiune ce crește riscul unei forme grave de boală.

Academia Americană a Medicilor de Familie recomandă însă vaccinarea tuturor adulților, cu prioritate pentru vârstnici și persoanele cu factori de risc.

Persoanelor de cel puțin 65 de ani li se recomandă o doză în această toamnă și o a doua doză după șase luni, deoarece protecția oferită de vaccin scade în timp.

În cazul copiilor, Academia Americană de Pediatrie recomandă vaccinarea împotriva COVID-19 pentru toți cei cu vârste între șase luni și 23 de luni, precum și pentru copiii mai mari care prezintă un risc crescut de complicații. Organizația susține, de asemenea, vaccinarea oricărui copil dacă părinții doresc acest lucru.

De asemenea, medicii obstetricieni și ginecologi recomandă vaccinarea și în timpul sarcinii și subliniază că datele obținute după administrarea a milioane de doze nu indică o creștere a riscului de avort spontan sau a altor probleme asociate sarcinii.

Vaccinurile disponibile sunt produse de Moderna și Pfizer, iar pentru persoanele care nu doresc un vaccin bazat pe tehnologia ARNm există și o variantă care utilizează o tehnologie diferită, produsă de Novavax și Sanofi.

Datele analizate de Vaccine Integrity Project, un proiect de sănătate publică al Universității din Minnesota, arată că vaccinurile administrate împotriva COVID-19 în sezonul trecut au redus cu 53% riscul de spitalizare în rândul vârstnicilor.

Când este recomandată vaccinarea

Pentru vaccinul antigripal, luna octombrie este considerată perioada ideală, spun medicii din SUA, deoarece gripa începe de obicei să se răspândească mai intens în luna noiembrie.

În cazul COVID-19, numărul infectărilor poate crește atât spre sfârșitul verii, cât și după sărbătorile de iarnă. Medicii spun că vaccinarea poate fi programată și cu câteva săptămâni înaintea unei călătorii sau a unui eveniment important, pentru ca organismul să aibă timp să dezvolte protecție.

Reacțiile adverse obișnuite ale vaccinurilor antigripale și anti-COVID sunt, în general, ușoare și temporare. Printre acestea se numără durerea la locul injecției, oboseala, durerile de cap sau musculare și febra ușoară.

Cine are nevoie de protecție împotriva RSV

Virusul respirator sincițial, cunoscut prin abrevierea RSV, circulă mai ales toamna, iarna și la începutul primăverii. Pentru majoritatea persoanelor, virusul provoacă simptome asemănătoare răcelii, însă în anumite cazuri poate duce la infecții respiratorii severe și chiar poate pune viața în pericol.

Medicii de familie americani recomandă o singură doză de vaccin împotriva RSV persoanelor de cel puțin 75 de ani, celor cu vârste între 50 și 74 de ani care prezintă un risc crescut și persoanelor mai tinere cu sistemul imunitar slăbit.

Vaccinarea este recomandată și în ultima parte a sarcinii, pentru ca anticorpii produși de mamă să ofere protecție copilului în primele luni de viață, dacă acesta se naște în sezonul de circulație a RSV.

Pentru sugarii ale căror mame nu au fost vaccinate în timpul sarcinii și pentru unii copii cu risc ridicat, pediatrii recomandă administrarea unui tratament preventiv cu anticorpi, care oferă protecție împotriva formelor grave de boală.