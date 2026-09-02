Spania, zguduită de proteste din cauza crizei din Ceuta. 50.000 de oameni au ieșit în stradă la Madrid

Numai la Madrid, autoritățile estimează că aproximativ 50.000 de oameni au participat la manifestație. Potrivit Associated Press, proteste importante au avut loc și la Barcelona, Valencia și Sevilla, iar manifestații au fost organizate în peste 200 de orașe și localități din țară.

La Madrid, după încheierea protestului, s-au auzit focuri și explozii. Poliția a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene pentru dispersarea mulțimii, a relatat presa spaniolă.

Manifestanții, mulți dintre ei purtând steaguri ale Spaniei, au scandat mesaje împotriva premierului Pedro Sánchez și a migranților rămași în Ceuta.

Aproximativ 5.000 de migranți se află încă în Ceuta

Criza a izbucnit la sfârșitul lunii iulie, când aproximativ 72.000 de persoane au ajuns înot, s-au cățărat sau au forțat trecerea în Ceuta, enclava spaniolă de la granița cu Marocul. Cel puțin 90 au murit în încercarea de a ajunge pe teritoriul european.

Cei mai mulți dintre migranți s-au întors sau au fost trimiși înapoi peste graniță, însă aproximativ 5.000, inclusiv 1.200 de minori, se află încă în Ceuta, potrivit guvernului spaniol. Autoritățile locale estimează însă că numărul acestora este mai mare.

Afluxul a pus o presiune puternică asupra Ceutei, care are aproximativ 84.000 de locuitori.

„A fost încălcată integritatea teritorială a Spaniei”

Autoritățile locale acuză guvernul central că a ignorat semnalele de avertizare înainte de trecerea masivă a frontierei. „Ceea ce ni s-a întâmplat nu a fost o criză migratorie. Ceea ce s-a întâmplat a fost încălcarea integrității teritoriale a Spaniei”, a declarat miercuri liderul regional al Ceutei, Juan Jesús Vivas.

Vivas este membru al Partidului Popular (PP), principala formațiune conservatoare din Spania. Partidul Popular și partidul de extremă dreapta Vox au transformat criza din Ceuta într-o temă majoră a confruntării cu guvernul de stânga condus de Pedro Sánchez.

Protestele de miercuri au fost organizate oficial de Federația Spaniolă a Municipalităților și Provinciilor, prezentată drept o organizație nepartizană, dar au fost promovate intens de cele două formațiuni politice.

Ministrul spaniol al politicii teritoriale, Ángel Víctor Torres, susține că manifestațiile au fost motivate politic.