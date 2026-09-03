„Nici la baie nu pot să se ducă” | Trump spune că urmărește orice mișcare a Iranului

Președintele american Donald Trump susține că Statele Unite au o capacitate de supraveghere atât de mare asupra Iranului, încât armata americană poate urmări fiecare mișcare a forțelor iraniene.

„Nu se pot mișca. Nu pot merge nici la baie fără să-i vedem”, a spus Trump, după care a adăugat că SUA au detectat și distrus un sistem iranian de rachete aflat în construcție în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Declarația lui Trump a fost făcută într-un cadru informal, în fața Casei Albe, în prezența reporterilor, în cadrul unei sesiuni ad-hoc de întrebări și răspunsuri.

„Vedem tot ce fac”

În acest context, Trump a mai spus că forțele americane au observat că Iranul încerca să își reconstruiască sistemele radar și capacitățile de rachete din regiune.

Mai mult, militarii americani au identificat inclusiv construirea unui sistem destinat lansării de mine în apele Strâmtorii Ormuz.

„Îl construiau. Era aproape terminat, așa că l-am eliminat. Am văzut că îl construiau. Vedem tot ce fac”, a spus Trump.

„Control foarte puternic” asupra strâmtorii

Președintele american a susținut că Statele Unite au eliminat și minele din Strâmtoarea Ormuz și că navele petroliere continuă să traverseze zona.

Trump a afirmat că SUA au „un control foarte puternic” asupra strâmtorii, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

„Controlăm și continuăm să controlăm Strâmtoarea Ormuz. Scoatem în fiecare zi numeroase nave, cu milioane de barili de petrol. În cea mai mare parte, facem acest lucru fără probleme”, a declarat Trump.

Acesta spune că forțele iraniene mai lansează ocazional drone, însă acestea sunt interceptate de armata SUA.

„Din când în când, lansează o dronă și noi o doborâm. Dar avem control, un control foarte puternic”, a spus Trump.

Trump amenință cu noi lovituri

Declarațiile lui Trump vin după noua escaladare de la sfârșitul săptămânii trecute a confruntării militare dintre Statele Unite și Iran, când forțele militare americane au bombardat din nou Iranul, după o pauză de aproximativ o lună.

Trump a transmis că armata americană este pregătită să lanseze noi atacuri dacă situația o impune și că Statele Unite dispun de capacitatea de a lovi ținte iraniene înainte ca acestea să devină operaționale.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic major pentru economia mondială, iar orice blocare sau perturbare a traficului maritim de aici poate afecta aprovizionarea cu energie și prețurile internaționale ale petrolului.