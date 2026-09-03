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Trump apare pe o monedă de 1 dolar: piesa aniversară a SUA a fost pusă în vânzare

O monedă de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump a ajuns oficial la vânzare în Statele Unite, într-o ediție dedicată împlinirii a 250 de ani de la fondarea țării. Designul a atras deja controverse, inclusiv din cauza legislației americane care, în general, interzice reprezentarea unui președinte în viață pe moneda SUA.
Trump apare pe o monedă de 1 dolar: piesa aniversară a SUA a fost pusă în vânzare
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Sursa foto: X/ United States Mint
Victor Dan Stephanovici
03 sept. 2026, 08:03, Știri externe
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Moneda a fost pusă în vânzare miercuri de U.S. Mint, iar pe una dintre fețe apare portretul lui Trump, în timp ce cealaltă prezintă Marele Sigiliu al Statelor Unite, transmite Associated Press.

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Cum arată moneda cu Trump

Designul este construit în jurul simbolisticii americane. Pe fața cu Trump apare cuvântul „LIBERTY”, iar sub portret sunt înscrise datele „1776–2026”, marcând 250 de ani de la Declarația de Independență. Pe revers se află Marele Sigiliu al Statelor Unite, cu vulturul pleșuv ținând săgeți într-o gheară și o ramură de măslin în cealaltă. Deasupra apare motto-ul „E PLURIBUS UNUM”, expresie latină tradusă prin „din mulți, unul”. Moneda are un finisaj auriu, însă acest aspect nu înseamnă că piesa este prezentată de U.S. Mint ca o monedă din aur.

Monedă aniversară Donald Trump. Sursa foto: usmint.gov

Cât costă moneda aniversară

U.S. Mint vinde moneda în pachete, nu la valoarea nominală de 1 dolar. Un rulou cu 25 de monede costă 61 de dolari, în timp ce un sac cu 100 de monede costă 154,50 dolari. Există și un element destinat colecționarilor. U.S. Mint a anunțat că a introdus aleatoriu în unele rulouri și saci monede speciale, bătute la data de 4 iulie 2026, aniversarea Declarației de Independență.

Aceste exemplare sunt marcate „July 4th”. Deocamdată, cumpărătorii sunt limitați la maximum două comenzi pentru fiecare gospodărie. U.S. Mint a precizat însă că produsul a ajuns rapid în situația în care poate fi comandat, dar nu se află permanent în stoc, urmând să fie adusă o cantitate suplimentară.

De ce moneda cu Trump este controversată

Apariția lui Trump pe o monedă americană nu este lipsită de implicații juridice. Legislația federală interzice, în general, reprezentarea unui președinte în viață pe moneda și bancnotele Statelor Unite. Există însă prevederi care permit secretarului Trezoreriei să autorizeze anumite monede comemorative speciale. Tocmai această distincție juridică este relevantă în cazul noii piese.

Moneda este concepută pentru aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite, iar U.S. Mint o descrie drept o piesă destinată să onoreze 250 de ani de istorie americană. Totuși, faptul că portretul lui Trump ocupă una dintre fețele monedei a provocat critici.

O monedă de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump a ajuns oficial la vânzare în Statele Unite.

Trump își lasă amprenta asupra Washingtonului

Noua monedă se înscrie într-o serie mai largă de inițiative prin care administrația Trump încearcă să asocieze numele și imaginea președintelui cu instituții și simboluri americane. Printre cele mai controversate exemple se numără încercările de a pune numele lui Trump pe Kennedy Center și pe U.S. Institute of Peace, demersuri care au generat dispute și acțiuni în instanță. În cazul monedei, însă, situația este diferită prin caracterul său comemorativ și prin atribuțiile pe care le are Trezoreria în privința emiterii unor astfel de piese.

Chiar Trump a spus că ideea este „foarte neobișnuită”

Trump a comentat anterior propunerea ca imaginea sa să apară pe o monedă, spunând că ideea este „foarte neobișnuită”, dar că este onorat de acest lucru. Acum, moneda a devenit realitate și poate fi cumpărată de colecționari. Din punct de vedere juridic, ea poate fi utilizată ca mijloc legal de plată, însă prețul de vânzare al U.S. Mint este mult mai mare decât valoarea sa nominală. Astfel, piesa de 1 dolar dedicată celor 250 de ani ai Statelor Unite ajunge să fie, în primul rând, un obiect de colecție și un simbol al perioadei politice actuale – într-un moment în care imaginea lui Trump este prezentă tot mai vizibil în brandingul oficial al administrației sale.

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