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Atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din Odesa. Opt persoane au fost rănite

Un atac aerian rusesc a lovit în timpul nopții o clădire rezidențială din Odesa, rănind opt persoane. Serviciile de urgență au intervenit la fața locului.
Atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din Odesa. Opt persoane au fost rănite
Maria Nițu
03 sept. 2026, 08:37, Știri externe
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Un atac aerian rusesc a lovit în timpul nopții o clădire rezidențială cu mai multe etaje din Odesa, iar opt persoane au fost rănite, au anunțat autoritățile locale joi dimineață, potrivit Kyiv Post.

Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat pe Telegram că opt persoane din clădire au fost rănite. Serviciile de urgență se află la fața locului și acordă ajutor persoanelor rănite, a precizat acesta.

Atacul a avut loc la o noapte după un alt atac rusesc masiv asupra Odesei, în urma căruia au fost rănite opt persoane, inclusiv un copil. Atunci, o clădire rezidențială cu 24 de etaje, clădiri de birouri, două instituții de învățământ și alte obiective de infrastructură au fost avariate.

Forțele rusești au vizat în mod repetat Odesa și regiunea din jurul orașului cu drone și rachete. Atacurile au afectat zone rezidențiale, infrastructura civilă și energetică.

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