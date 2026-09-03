Fost soldat israelian, acuzat că se pregătea să lupte pentru ISIS în Siria sau Africa

Khamis Su’ad, în vârstă de 30 de ani, este un cetățean arab-israelian din Huseiniya, în Galileea.

Bărbatul a fost arestat pe 2 august, în urma unei anchete desfășurate de Shin Bet și Poliția Israeliană. Procuratura a depus actul de acuzare la Tribunalul de Primă Instanță din Haifa și a solicitat menținerea acestuia în arest preventiv pe durata procedurilor, scrie Jerusalem Post.

Fostul soldat israelian ar fi început să manifeste interes pentru ISIS

Potrivit actului de acuzare, Su’ad a servit în IDF între 2017 și 2019. Începând din 2023, acesta ar fi manifestat un interes tot mai mare față de ISIS și s-ar fi identificat cu activitățile și obiectivele organizației.

Procurorii susțin că bărbatul accesa în mod regulat site-uri și materiale de pe rețelele sociale asociate grupării. În 2024, el ar fi decis să călătorească în Siria sau Africa pentru a se alătura ISIS și a lupta împotriva celor considerați de organizație „necredincioși”.

Ulterior, Su’ad ar fi început să se pregătească pentru punerea în aplicare a planului și să economisească bani pentru călătoria în străinătate.

Su’ad ar fi urmărit videoclipuri și materiale de instruire ISIS

Conform procurorilor, fostul soldat israelian s-ar fi pregătit în mai multe direcții. Acesta ar fi urmărit videoclipuri cu execuții și decapitări pentru a se pregăti psihologic, materiale despre utilizarea armelor și tactici de luptă, precum și lecții religioase susținute de membri ai ISIS.

În 2026, el ar fi descărcat manuale și ar fi vizionat videoclipuri despre arme și tactici militare. Anchetatorii afirmă că pe telefoanele sale au fost găsite materiale care susțin acuzațiile formulate împotriva sa.

Su’ad este acuzat că a primit instruire sau pregătire privind metode operaționale și arme, în scopul promovării activităților unei organizații teroriste sau al comiterii unui act terorist.

Procurorii nu trebuie să demonstreze că bărbatul și-a dus la îndeplinire planul de a pleca în străinătate, ci că materialele accesate constituiau instruire și că acestea au fost primite în scopuri teroriste.

Israelul, mai multe dosare legate de ISIS

Cazul fostului soldat israelian apare după alte două anchete privind presupuse activități asociate ISIS, făcute publice de autoritățile israeliene în august.

Pe 18 august, procurorii l-au acuzat pe Abdullah Gergawi, în vârstă de 20 de ani, că ar fi planificat un atac asupra unui club de noapte din Beersheba cu ajutorul unui vehicul încărcat cu explozibili. Autoritățile au susținut că acesta comunica cu susținători ai ISIS și intenționa să ajungă în Siria.

La 28 august, Poliția Israeliană și Shin Bet au anunțat alte acuzații împotriva unui minor de 16 ani din Galileea și a lui Ibrahim Kaabiyya, în vârstă de 19 ani, din Haifa.

În cazul lui Su’ad, însă, acuzația nu vizează un atac planificat pe teritoriul Israelului, ci presupusa pregătire pentru a călători în străinătate și a lupta pentru ISIS.

Instanța urmează să decidă dacă fostul soldat va rămâne în arest preventiv pe durata procesului. Decizia privind arestarea este separată de stabilirea vinovăției acestuia.