Rusia închide centrele culturale germane după acuzațiile Berlinului privind o dronă cu explozibili găsită la un aeroport

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că centrele Goethe-Institut din Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg vor fi închise, transmite AP. Decizia reprezintă o nouă etapă în deteriorarea relațiilor dintre cele două țări, pe fondul războiului din Ucraina și al acuzațiilor occidentale privind operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei.

De la o dronă găsită lângă un avion ucrainean la represalii diplomatice

La originea noului conflict se află un incident produs pe 4 august, la aeroportul Leipzig/Halle. O dronă încărcată cu explozibili a fost găsită în apropierea unui avion ucrainean. Dispozitivul a fost ulterior dezamorsat. Aeroportul Leipzig/Halle este unul dintre importantele centre de transport de marfă din Germania și are un rol relevant în logistica sprijinului acordat Ucrainei. Berlinul a acuzat Moscova în legătură cu tentativa de atac, în timp ce Rusia respinge acuzațiile.

Germania a închis instituții rusești

După incident, Germania a anunțat închiderea Consulatului Rusiei din Bonn și a Russian House, centrul cultural rus din Berlin. Moscova a interpretat aceste măsuri drept o lovitură directă asupra prezenței sale diplomatice și culturale în Germania. Lavrov a susținut că Berlinul „nu putea să nu înțeleagă” că închiderea Russian House va însemna, în esență, sfârșitul prezenței culturale germane în Rusia. „Orice alt răspuns ar arăta lipsă de respect de sine”, a afirmat ministrul rus de Externe, explicând decizia Moscovei.

Rusia acuză Germania, Berlinul acuză Moscova

Cele două guverne au poziții diametral opuse în privința incidentului de la Leipzig/Halle. Germania consideră Rusia responsabilă pentru tentativa de atac, în timp ce Moscova respinge acuzațiile. Președintele rus Vladimir Putin a declarat anterior că acuzațiile reprezintă o încercare a Berlinului de a distrage atenția de la propriile probleme și de la nemulțumirea alegătorilor. Putin a respins și dovezile prezentate în sprijinul acuzațiilor, afirmând că acestea ar fi fost „plantate”. Prin urmare, în cazul dronei, responsabilitatea nu este prezentată în sursa citată ca fiind stabilită printr-o hotărâre definitivă, iar Moscova neagă implicarea.

Un nou front în conflictul dintre Rusia și Occident

Incidentul apare într-un moment în care oficialii occidentali acuză Rusia, în mod repetat, de desfășurarea unei campanii de sabotaj și perturbare în Europa. Potrivit acestor acuzații, scopul ar fi subminarea sprijinului european pentru Ucraina și destabilizarea unor state europene. Închiderea instituțiilor culturale reprezintă însă o formă diferită de confruntare: în locul unor măsuri strict militare sau economice, Moscova și Berlinul ajung să își reducă reciproc prezența diplomatică și culturală. Pentru publicul german și rus, astfel de instituții reprezintă canale importante pentru promovarea limbii, culturii și schimburilor educaționale.

Consecințele unei dispute în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea

Prin decizia anunțată de Lavrov, Moscova transmite că măsurile Berlinului vor avea consecințe directe asupra prezenței germane în Rusia. Închiderea centrelor Goethe-Institut din cele trei mari orașe rusești marchează astfel o nouă deteriorare a relațiilor bilaterale. Deocamdată, disputa se concentrează pe responsabilitatea pentru incidentul de la Leipzig/Halle și pe reacțiile reciproce ale celor două guverne. În timp ce Germania indică Rusia, Kremlinul respinge acuzațiile și susține că Berlinul încearcă să își ascundă propriile probleme.