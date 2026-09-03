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Germania închide consulatul Rusiei. Kremlinul acuză Berlinul de o poziție „absurdă”

Kremlinul a criticat dur, joi, decizia Germaniei de a închide consulatul Rusiei din Bonn, calificând poziția Berlinului drept „inconsecventă și absurdă”, relatează Reuters.
Germania închide consulatul Rusiei. Kremlinul acuză Berlinul de o poziție „absurdă”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
03 sept. 2026, 09:51, Știri externe
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Decizia autorităților germane vine în urma unui incident cu drone produs la aeroportul Leipzig/Halle. Berlinul a anunțat o serie de măsuri împotriva Rusiei, printre care închiderea unui centru cultural rus din Berlin și a consulatului rus din Bonn.

Germania închide consulatul Rusiei după incidentul cu drone

Autoritățile germane au justificat măsurile prin necesitatea de a răspunde incidentului de la aeroportul Leipzig/Halle. Berlinul a adoptat o poziție fermă față de Moscova, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Germania și Rusia.

Kremlinul consideră însă că reacția Germaniei este lipsită de coerență și a respins acuzațiile care leagă Moscova de incident.

Kremlinul acuză Germania că a fabricat dovezi

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat, marți, Germania că ar fi „plantat dovezi” pentru a putea atribui Rusiei responsabilitatea pentru incidentul de la aeroport.

Moscova a respins în mod repetat acuzațiile occidentale privind implicarea sa în diverse incidente de securitate și consideră că Germania adoptă o atitudine ostilă față de Rusia.

Închiderea consulatului din Bonn și a centrului cultural rus din Berlin reprezintă cele mai recente măsuri luate de autoritățile germane în contextul deteriorării relațiilor dintre cele două țări.

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