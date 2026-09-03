Guvernul italian condus de Giorgia Meloni, cel mai longeviv de la al Doilea Război Mondial

Administrația conservatoare a lui Meloni a devenit joi cel mai longeviv guvern neîntrerupt din Italia de la al Doilea Război Mondial încoace, cu 1.413 zile de mandat, depășind recordul stabilit de regretatul Silvio Berlusconi între 2001-2005, potrivit AP.

Giorgia Meloni și partidul său vor sărbători această realizare vineri cu un miting preelectoral uriaș în orașul Bari, din sudul țării.

Meloni, directă și pragmatică, a reușit să evite crizele și dezertările care au răsturnat guvernele anterioare. Rezultatele acestei perioade necaracteristice de stabilitate – sau lipsa acesteia – sunt cele care ar putea defini în cele din urmă moștenirea lui Meloni și șansele de a rămâne la putere pentru un nou mandat.

Când a preluat funcția în octombrie 2022, Giorgia Meloni a fost prima femeie prim-ministru al Italiei. Guvernul ei a fost, de asemenea, primul condus de un partid cu rădăcini neofasciste, iar aliații europeni și piețele financiare o priveau pe Meloni cu neliniște.

Abilitate în politica externă

Însă Meloni a guvernat în mare parte în mod practic. Ea a menținut constant sprijinul pentru Ucraina după invazia la scară largă a Rusiei, a lucrat în cadrul instituțiilor europene și a adoptat disciplina fiscală. Relația sa cu președintele american Donald Trump a devenit unul dintre cele mai notabile atuuri ale sale în politica externă.

Deși instabilitatea politică a remodelat guvernele din alte părți ale Europei – inclusiv din Regatul Unit și Franța – Meloni a menținut aceeași coaliție de la preluarea mandatului, o raritate în politica italiană modernă și un pilon central al candidaturii sale la realegere.

„Meloni a cules o parte din ceea ce a semănat, pentru că cunosc puțini oameni atât de hotărâți, atât de muncitori, atât de preciși, atât de meticuloși, care și-au sacrificat atât sfera umană, cât și cea privată pentru a servi instituțiile”, a declarat ministrul Apărării, Guido Crosetto, într-un interviu acordat miercuri Associated Press.

„Pentru aceasta, ea culege acum exact ceea ce merită în termeni de credibilitate internațională”, a declarat el în cadrul ministerului. „Nu culege același lucru la nivel italian.”

În perspectiva următoarelor alegeri, care vor avea loc până la sfârșitul anului 2027, nu mai există nicio dezbatere dacă Meloni poate guverna. Întrebarea este dacă alegătorii cred că guvernul ei a realizat suficiente lucruri pentru a merita un alt mandat.