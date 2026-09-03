Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că ar ascunde deficitul bugetar: Sertarul are un capăt, iar mucegaiul de sub preș nu dispare de la sine

Marius Budăi, deputat PSD, spune că Ilie Bolojan ar fi ascuns deficitul bugetar real al României „prin tabeluri Excel”. Social-democratul îl critică dur pe actualul premier interimar, chiar înainte de a se contura un nou executiv cu puteri depline.

„Domnul Bolojan se laudă cu reducerea deficitului bugetar. Și, într-adevăr, este o adevărată performanță alchimică. În primele șase luni, România trebuia să încaseze 378,9 miliarde de lei. A încasat 342,5 miliarde. Lipsesc 35,8 miliarde. Dar în contabilitatea domnului Bolojan, gaura nu mai este gaură. Amâni niște plăți, lași facturile constructorilor în sertar, oprești investițiile – și gata, tabelul Excel arată impecabil”, a declarat Marius Budăi, într-o postare pe Facebook.

Budăi critică lipsa investițiilor guvernului Bolojan

În timp ce deputatul PSD spune că Bolojan a ținut deficitul „la sertar”, el mai reclamă și că executivul pe care l-a condus a tras linia înaintea investițiilor.

„Tăierea investițiilor este ca și cum ți-ai vinde uneltele din atelier ca să arăți că ai bani în casă. Pe moment ești pe plus, dar de mâine nu mai ai din ce trăi. În timp ce investițiile străine s-au prăbușit cu peste 80%, economia nu este stimulată – este stoarsă”, a mai adăugat social-democratul.

„Marea reformă a sertarului”

Budăi critică reformele guvernului Bolojan și acuză premierul de minciună și amânări. El spune că după plecarea din funcție a acestuia, o analiză va arăta cum deficitul mărit a fost tot acolo, însă ascuns de prim-ministru.

„Să știți, domnule Bolojan că sertarul are un capăt, iar mucegaiul de sub preș nu dispare de la sine. Imediat după înlocuirea dumneavoastră, o radiografie detaliată și transparentă a situației bugetare este obligatorie. Românii au dreptul să vadă, cifră cu cifră, ce se află în spatele acestui fals reformism și cât ne costă, în realitate, demagogia contabilă și sărăcia impusă”, a concluzionat social-democratul.

Guvernul Bolojan este în interimat, iar la Palatul Cotroceni urmează discuții cu privire la un executiv cu puteri depline. Sorin Grindeanu, președintele PSD, și-a anunțat deja intenția de a prelua funcția de premier.