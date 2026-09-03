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Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj

Clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea din nordul Italiei a fost inundată în urma construirii unui baraj. Clopotnița medievală care a rămas parțial deasupra apei atrage numeroși turiști fascinați de legenda potrivit căreia clopotele s-ar auzi din adâncuri.
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
03 sept. 2026, 10:35, Life-Inedit
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În mijlocul Lacului Resia, în Tirolul de Sud, se ridică o clopotniță medievală. Construcția aparține fostei biserici Santa Caterina d’Alessandria și este tot ceea ce a mai rămas vizibil din vechiul sat Curon.

Localnicii au fost mutați și satul a fost inundat controlat după al Doilea Război Mondial pentru a permite formarea unui mare lac de acumulare. De-a lungul anilor, zona a devenit un punct de atracție pentru turiști datorită turnului medieval vizibil în mijlocul lacului.

În plus, o legendă susținută de localnici spune că în nopțile de iarnă, clopotele bisericii pot fi auzite sunând din adâncul lacului.

Continuarea pe Mediafax Italia.

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