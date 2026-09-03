Secretul unui pensionar în vârstă de 100 de ani: dansează zilnic și bea vin

El a răspuns că printre obiceiurile pe care le-a respectat zi de zi sunt mersul pe jos și consumarea unui pahar de vin. Foarte important, pensionarul dansează în fiecare zi.

Pensionarul este din Italia și se numește Raffaele Zanna. Pe 29 august, el a împlinit 100 de ani și familia i-a organizat o petrecere la care a participat și primarul localității în care trăiește.

Zanna este cunoscut în comunitatea sa drept „regele sălii de dans”. Asta deoarece dansează în fiecare zi.

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