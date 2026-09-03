România, printre cele mai generoase țări din Europa. Câți bani donează românii, raportat la veniturile lor

Datele provin din World Giving Report, realizat de Charities Aid Foundation (CAF), pe baza unui sondaj efectuat în 105 țări, scrie Euronews. Pentru ediția actuală au fost chestionate 60.443 de persoane, între 5 ianuarie și 18 februarie 2026, cu privire la donațiile și formele de sprijin oferite în 2025.

România, pe primul loc în UE la donațiile raportate la venit

Când sunt cumulate toate formele de donații analizate de raport – bani oferiți organizațiilor caritabile, sprijin direct pentru persoane aflate în nevoie și donații din motive religioase – România se află pe primul loc între țările UE. Românii au oferit, în medie, 0,9% din venituri sub forma acestor donații iar țara noastră este urmată de Croația – 0,8% din venituri și Irlanda cu 0,7%. Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât Europa este, în ansamblu, continentul cu cel mai redus nivel de donații raportat la venituri. Media europeană a fost de 0,6%, în timp ce media globală a ajuns la 1%.

Doar 27% dintre români au donat către organizații caritabile

Clasamentul se schimbă însă atunci când sunt analizate strict donațiile către organizații caritabile. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au făcut astfel de donații în 2025. Prin comparație, Irlanda și Țările de Jos au înregistrat cele mai mari procente din Europa. În Irlanda, peste două treimi dintre participanți au spus că au donat către organizații caritabile. Totuși, românii care au făcut donații către organizații caritabile au oferit, în medie, 0,4% din venituri – o proporție similară celei înregistrate în Irlanda și Țările de Jos. Așadar, România nu se află în top pentru că foarte mulți oameni donează către ONG-uri, ci pentru că sprijinul financiar total, raportat la venituri, este ridicat.

Cum donează europenii

La nivelul Europei, organizațiile caritabile reprezintă cea mai frecventă destinație a donațiilor.

Potrivit raportului CAF:

38% dintre europeni au donat către organizații caritabile ;

; 26% au oferit bani direct unor persoane aflate în nevoie ;

; 14% au donat organizațiilor religioase sau pentru cauze religioase.

La nivel mondial, sprijinul direct pentru persoane aflate în dificultate este chiar mai important: 36% dintre oameni au declarat că au oferit bani direct celor care aveau nevoie. În Europa, una dintre principalele cauze susținute este cea dedicată copiilor și tinerilor, sprijinită de 29% dintre persoanele care au făcut donații.

România, într-un context european mai puțin generos

Deși România se află pe primul loc în UE la donații ca proporție din venituri, tabloul general al Europei este diferit. În Germania, Franța și Italia – cele mai mari economii ale Uniunii Europene – donațiile totale au reprezentat, în medie, doar 0,4% din venituri în 2025. Raportul identifică și o posibilă legătură între generozitate și sentimentul de apartenență la comunitate.

Țările în care peste 80% dintre oameni declară că au un sentiment puternic de apartenență la comunitatea lor înregistrează, în medie, donații de aproximativ trei ori mai mari decât țările în care mai puțin de jumătate dintre oameni simt această apartenență. În afara Uniunii Europene, Ucraina se remarcă printr-un nivel ridicat: 61% dintre oameni au oferit bani, iar donațiile au reprezentat în medie 1,2% din venituri.

Cele mai generoase țări sunt în afara Europei

La nivel mondial, clasamentul arată foarte diferit. Nigeria ocupă primul loc, cu donații care au reprezentat în medie 2,8% din venituri. Toate cele zece țări din topul mondial sunt economii cu venituri mici sau medii-inferioare. Opt dintre primele zece țări se află în Africa, iar două în Asia.

În aceste state, aproximativ 80% dintre oameni au donat bani, față de media globală de 61%, iar donațiile au reprezentat în medie 2,1% din venituri.

O mare parte din bani – aproximativ 45% – a fost oferită direct persoanelor și familiilor aflate în nevoie. La polul opus se află Japonia, unde donațiile au reprezentat în medie doar 0,2% din venituri, cel mai mic procent dintre cele 105 țări analizate.

De ce nu donează oamenii?

Principalul motiv invocat de persoanele care nu au făcut donații în 2025 a fost unul foarte concret: nu și-au permis. 39% dintre cei care nu au donat au spus că nu au avut suficienți bani pentru a face acest lucru. Motivul este și mai frecvent în țările cu venituri ridicate: 44% dintre persoanele care nu au donat din aceste state au invocat lipsa banilor, față de 37% în celelalte țări. Alți 17% au spus că preferă să ofere sprijin în alte moduri. În această categorie intră donațiile în bunuri, voluntariatul sau participarea la strângeri de fonduri.

Ce spune, de fapt, clasamentul despre România

Datele nu înseamnă că românii sunt cei mai numeroși donatori din Europa și nici că România are cel mai dezvoltat sistem filantropic. Ele arată ceva mai precis: atunci când sunt luate în calcul toate formele de donație analizate și suma este raportată la venituri, România a înregistrat cea mai mare proporție din Uniunea Europeană – 0,9%. Este o diferență importantă, mai ales pentru că procentul celor care donează strict către organizații caritabile este relativ redus. Prin urmare, locul ocupat de România în clasament spune mai degrabă o poveste despre felul în care românii aleg să ofere sprijin financiar, nu doar despre numărul celor care donează.