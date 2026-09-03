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Platforma e-Sănătatea mea, probleme la accesare. Guvernul intervine: Se va soluționa în termen de o săptămână

Guvernul României anunță că a suplimentat personalul care se ocupă de validările conturilor pe platforma e-Sănătatea mea, cea prin care contribuabilii români ar trebui să-și poată accesa datele din istoricul medical. Utilizatorii care au încercat să se logheze au întâmpinat probleme grave de funcționare, chiar de la primii pași ai accesării.
Platforma e-Sănătatea mea, probleme la accesare. Guvernul intervine: Se va soluționa în termen de o săptămână
Sursa foto: Guvernul României
Coralia Frigea
03 sept. 2026, 09:32, Social
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Guvernul României ia măsuri după ce mai mulți utilizatori au raportat că platforma e-Sănătatea mea este inaccesibilă, încă de la primii pași ai conectării. Problema, identificată și confirmată de executiv, ar fi chiar la înrolare.

„În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale se află în așteptare, în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru reducerea rapidă a volumului restant, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare”, a transmis Guvernul, printr-un comunicat de presă.

19 persoane noi vor răspunde la solicitările de înrolare

Executivul promite că problema se va rezolva în termen de o săptămână, în urma suplimentării temporare de personal cu 19 oameni. Anterior, 40 de persoane aveau aceasta responsabilitate.

„Procesul de validare presupune verificări riguroase pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Personalul ADR implicat în acest proces beneficiază de instruire specializată. […] Din acel moment, sistemul ROeID va prelua, analiza și soluționa automatizat solicitările de înrolare”, a mai comunicat executivul.

Recomandările Guvernului

De asemenea, Guvernul le recomandă utilizatorilor să-și instaleze ultima versiune a platformei, iar, pentru funcționarea optimă, au fost găsite deja și alte soluții de înrolare, care urmează să fie implementate.

„Platforma portal.esanatateamea.ro este funcțională la acest moment, iar funcționalitățile acestei platforme se vor operaționaliza în integralitate printr-o abordare prudentă, secvențială”, a concluzionat Guvernul.

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