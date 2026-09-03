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Trecerea cu bacul între Isaccea și Orlivka a fost reluată. Circulația se desfășoară fără restricții

Reprezentanții Gărzii de Coastă au anunțat, joi, că trecerea cu bacul peste Dunăre, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, a fost reluată. Circulația se desfășoară fără restricții. Trecerea cu bacul fusese întreruptă pe 1 septembrie din cauza bombardamentelor din Ucraina.
Trecerea cu bacul între Isaccea și Orlivka a fost reluată. Circulația se desfășoară fără restricții
Sursa foto: Autoritatea Vamală Română
Diana Nunuț
03 sept. 2026, 09:36, Social
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Garda de Coastă anunță reluarea traficului cu bacul la punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orlivka.

Trecerea cu bacul peste Dunăre a început în seara zilei de 2 septembrie 2026, la ora 19:00, și s-a făcut etapizat.

„Garda de Coastă informează participanții la traficul transfrontalier că, începând cu data de 02.09.2026, ora 19.00, traficul cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, a fost reluat etapizat desfășurându-se în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule”, transmite instituția.

În prezent, traversarea Dunării se desfășoară în condiții normale și fără restricții pentru toate categoriile de autovehicule.

„În acest moment, trecerea frontierei prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka se desfășoară fără restricții de circulație”, a precizat Garda de Coastă.

Punctul de trecere Orlivka-Isaccea fusese închis după un atac rusesc cu drone Shahed

Pe 1 septembrie, punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka”, situat la graniţa Ucrainei cu România, a fost închis în urma unui atac rusesc cu drone Shahed.

„Din cauza unui atac inamic, punctul de control din Orlivka este închis temporar. În timpul nopții, Rusia a atacat punctul de control internațional al feribotului din Orlivka, situat la granița cu România, cu drone de atac de tip Shahed. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii și teritoriului punctului de control, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de intervenție”, a transmis, la momentul respectiv, Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

În urma atacului, traficul a fost redirecționat către alte puncte de trecere a frontierei.

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