Serviciile de informații din Danemarca avertizează că Rusia pregătește acțiuni de sabotaj împotriva industriei de apărare

Șeful serviciului de contraspionaj din cadrul agenției , Emil Graesholm, a afirmat că serviciile de securitate ruse pregătesc acțiuni de sabotaj împotriva unor companii daneze din industria de apărare, în special a celor care au legături cu sprijinul militar acordat Ucrainei.

„Este o desemnare și o pregătire atât de concrete, încât considerăm necesar să transmitem mesajul că este vorba despre o amenințare ce trebuie luată în serios”, a declarat Graesholm, într-un interviu acordat publicației Berlingske.

Tentative de recrutare a cetățenilor danezi

Printre țintele principale ale serviciilor de informații ruse sunt companiile daneze din sectorul militar care au legături directe cu furnizarea de ajutor militar către Ucraina, susține oficialul danez.

Directorul afirmă că nivelul acestor planuri de sabotaj este unul îngrijorător și le cere companiilor din industria de apărare să își consolideze măsurile de securitate.

Acesta mai susține că serviciile ruse încearcă să coopteze danezi pentru a aduna informații de la fața locului, cerându-le să investigheze și să raporteze detaliile privind căile de acces și condițiile de securitate din jurul fabricilor și companiilor vizate.

Serviciul a avertizat anterior, în mai 2024, că amenințarea unor acte de sabotaj fizic atribuite Rusiei a crescut atât în Danemarca, cât și în alte state europene.

Atacul hibrid de la Leipzig și reacția liderilor UE

Poziția Danemarcei vine la scurt timp după ce ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat oficial responsabilitatea Rusiei pentru atacul hibrid din 4 august, când o dronă care transporta explozibil a fost identificată în apropierea unei aeronave ucrainene.

Față de acest demers, oficiali ai Uniunii Europene au condamnat Rusia și au avertizat cu privire la o escaladare a tacticilor hibride.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a spus că aceste tactici vor deveni „noua normalitate” și a cerut statelor europene să se pregătească pentru „o nouă era de securitate”.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a folosit un limbaj mai dur, subliniind că incidentul din Leipzig prezintă „toate elementele unui terorism sponsorizat de stat”.