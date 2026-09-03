Companiile aeriene străine încep să suspende zborurile spre Rusia, după avertismentul Kievului privind riscurile din spațiul aerian

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că primele companii aeriene au început să suspende zborurile către aeroporturile din Rusia, după ce Kievul a spus că există riscuri mari provocate de operațiunile cu drone ucrainene în spațiul aerian rusesc.

„Primim vești că primele companii aeriene au început să suspende zborurile către aeroporturile rusești”, a spus președintele în discursul său, calificând situația drept un „răspuns logic” la riscurile create de război.

Avertismentul a venit în contextul unor perturbări majore la aeroporturile din Moscova. Mai multe companii aeriene străine și-au anulat zborurile.

Datele de urmărire a zborurilor citate de Reuters arată că Aeroportul Internațional Șeremetievo a înregistrat miercuri 21 de anulări și 235 de întârzieri, iar Aeroportul Vnukovo a avut 22 de anulări și 94 de întârzieri.

Publicația independentă rusească Agentstvo, care a analizat orarele aeroporturilor din Moscova, a spus că operatorii aerieni străini au anulat miercuri 27 de zboruri către și dinspre capitala Rusiei, mult mai multe decât în ziua precedentă.

Printre zborurile anulate s-au numărat curse operate de Pegasus Airlines și Turkish Airlines din Turcia, flydubai din Emiratele Arabe Unite, Nesma Airlines din Egipt, Shirak Avia din Armenia, Kuwait Airways și Somon Air din Tadjikistan.

Pegasus a spus că unele dintre zborurile către Rusia au fost anulate din motive „tehnice și operaționale”, iar flydubai a anunțat că pot apărea întârzieri, devieri.

Kievul avertizează asupra riscurilor tot mai mari

În discursul său de marți seară, Volodimir Zelenski a spus că riscurile pentru spațiul aerian rusesc au crescut, precizând că Ucraina nu vizează aeronavele civile și nici victimele nevinovate.

„Vor exista pur și simplu drone pe cerul Rusiei la o scară care trebuie luată în considerare”, a spus Zelenski.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a transmis, într-un mesaj pe X: „Vrem să prevenim incidente neintenționate”, adăugând că „războiul se întoarce acasă, în Rusia”.

Ucraina a notificat în mod oficial Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) cu privire la aceste riscuri, cerând agenției ONU pentru aviație să încurajeze statele membre să interzică zborurile civile în spațiul aerian rusesc.

OACI a spus că există multe riscuri pentru aeronavele civile de a fi vizate în zonele de conflict.

Majoritatea companiilor aeriene europene și americane evită spațiul aerian rusesc de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022.

Cu toate acestea, companiile aeriene din țări precum China, Turcia și statele din Golf continuă să opereze în această zonă.

Moscova a respins avertismentul Kievului legat de acest aspect, iar autoritățile aeronautice rusești au spus că operațiunile aeroporturilor și ale companiilor aeriene străine continuă.