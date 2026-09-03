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New York interzice inteligența artificială pentru elevii până la clasa a VIII-a

Școlile publice din New York vor interzice temporar elevilor de școli elementare și gimnaziale să utilizeze instrumente de inteligență artificială generativă în următorul an școlar, a anunțat miercuri primarul Zohran Mamdani.
New York interzice inteligența artificială pentru elevii până la clasa a VIII-a
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
03 sept. 2026, 07:58, Știri externe
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Moratoriul de un an, parte a unei evaluări mai ample a modului în care copiii din New York, cel mai mare sistem școlar al SUA interacționează cu tehnologia, se va aplica „tuturor programelor software care utilizează inteligența artificială generativă orientată spre elevi” pentru elevii până în clasa a opta, a declarat biroul primarului. Acesta a descris politica drept cea mai extinsă interdicție din țară, potrivit AP.

În același timp, orașul va înființa cursuri de alfabetizare bazate pe inteligență artificială, de două ori pe an, pentru toți elevii de liceu din învățământul public. De asemenea, va lansa programe pilot care vor permite unor elevi de liceu să utilizeze o serie de platforme de inteligență artificială sub supravegherea unui educator. Chatboții însoțitori vor fi interziși la toate clasele, au declarat oficialii.

Abordarea vine în contextul în care elevii, părinții și școlile din întreaga țară încearcă să se familiarizeze cu utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în sala de clasă și în alte locuri. Școlile depun eforturi pentru a-i învăța pe copii cum să integreze tehnologia, împiedicându-i în același timp să se bazeze prea mult pe ea sau să o folosească pentru a copia.

„În fiecare zi, când copiii noștri vin la școală, îi învățăm să pună întrebări, să conteste presupunerile, să interogheze premisele, să întrebe de ce. Când vine vorba de inteligența artificială în școlile noastre, avem obligația să facem același lucru”, a declarat Mamdani, un democrat, la o conferință de presă.

Profesorii vor avea voie să utilizeze inteligența artificială

În New York, orașul va recomanda, de asemenea, limite de timp petrecute de elevi în fața ecranelor, sugerând o limită zilnică de 30 de minute pentru elevii din clasele a treia până la a cincea și de 45 de minute pentru cei din clasele a șasea până la a opta. Profesorii vor avea voie să utilizeze inteligența artificială pentru planificarea predării și sarcinile operaționale.

 

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