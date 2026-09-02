Marea Neagră devine tot mai periculoasă. Cum încearcă navele comerciale și petrolierele să se apere de drone

O navă rusească a ajuns în derivă pe o plajă

Un semnal al pericolului tot mai mare pentru transportul comercial este cazul cargoului Omskiy-107, sub pavilion rusesc. Nava abandonată, cu puntea de comandă distrusă de un incendiu, a ajuns în derivă din apele rusești până pe o plajă din estul Istanbulului, în apropierea uneia dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume, arată The Independent.

Forțele ucrainene și-au intensificat, din iulie, atacurile asupra navelor și infrastructurii care facilitează exporturile rusești de petrol și cereale. Acestea au urmat unui val de bombardamente rusești cu rachete și drone asupra principalelor centre ucrainene de export din Odesa, Ciornomorsk și Pivdennii.

Navele improvizează sisteme de protecție împotriva dronelor

Printre navele care încearcă să limiteze efectele unor eventuale atacuri se numără petrolierul Caruzo, sub pavilion Sierra Leone. Nava a traversat strâmtoarea pe 11 august, cu rezervoare de apă suspendate în jurul pupei pentru a proteja compartimentul motorului. Mai târziu, pe 27 august, petrolierul Khrizopraz, sub pavilion rusesc, a fost observat traversând Bosforul cu anvelope agățate de-a lungul corpului navei.

Volumul atacurilor lansate de ambele părți asupra navelor comerciale și infrastructurii portuare a crescut semnificativ și s-ar putea intensifica și mai mult, potrivit lui Corey Ranslem, directorul executiv al companiei de securitate maritimă Dryad Global.

„Există câteva măsuri de contracarare populare pe care le-am observat la bordul navelor care operează în Marea Neagră”, a declarat el, menționând amplasarea unor containere umplute cu apă alături de plase de protecție.

„Cuștile de protecție” devin tot mai frecvente

Montarea unor ecrane din sârmă de protecție peste suprastructura unei nave, cunoscute drept „cope cages” („cuști de protecție”), a devenit tot mai frecventă pentru apărarea împotriva dronelor aeriene încărcate cu explozibili. Două petroliere, Brisk și Integrator, au fost observate luna trecută cu astfel de structuri în timp ce traversau Bosforul.

„Aceste mijloace pot fi eficiente împotriva unor tipuri mai mici de drone, însă, când vorbim despre drone militare de dimensiuni mai mari, este posibil ca ele să nu fie la fel de eficiente sau, în unele cazuri, să nu fie deloc eficiente”, a adăugat Ranslem.

Alți experți în domeniul maritim au pus, de asemenea, sub semnul întrebării capacitatea acestor măsuri improvizate de a rezista dronelor navale controlate de la distanță sau aparatelor aeriene care transportă încărcături explozive importante.

Nave grav avariate ajung în Bosfor

În ultimele săptămâni, mai multe nave grav avariate au ajuns în Bosfor sub escorta Gărzii de Coastă, printre acestea aflându-se vrachierul Great Ocean, sub pavilion liberian.

Turcia, ale cărei nave comerciale au fost vizate în mod repetat în Marea Neagră, l-a convocat în weekend pe ambasadorul Ucrainei la Ankara, după atacurile asupra a două nave în apropierea portului rusesc Tuapse. Ucraina nu a comentat.

Turcia cere reluarea coridoarelor pentru cereale

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a avertizat miercuri că atacurile din Marea Neagră au provocat din nou penurii globale de cereale, în special în Africa, și a cerut o soluție urgentă. Luni, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat că Ankara a pregătit un plan pentru restabilirea coridoarelor sigure pentru transportul cerealelor și discută acest plan atât cu Moscova, cât și cu Kievul.

Rusia a declarat însă miercuri că nu vede niciun motiv pentru reluarea acordului privind transportul cerealelor prin Marea Neagră. Turcia a contribuit la negocierea unui acord în iulie 2022, care a permis exportul în siguranță a aproape 33 de milioane de tone de cereale ucrainene. Rusia s-a retras din acord în 2023, invocând obstacole pentru propriile exporturi de alimente și îngrășăminte.