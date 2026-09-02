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Va veni sau nu gigantul Globus în România? Primele declarații oficiale ale companiei-mamă din Germania, după știrea care a făcut valuri în retailul local

Reprezentanții Grupului Globus au transmis, într-un răspuns asumat la solicitarea Mediafax, care sunt planurile legate de România, după ce presa de specialitate a relatat că, potrivit unor surse oficiale, conducerea gigantului german de retail a venit în România în căutarea unor oportunități de investiție.
Va veni sau nu gigantul Globus în România? Primele declarații oficiale ale companiei-mamă din Germania, după știrea care a făcut valuri în retailul local
Sursa: globus.de
Mădălina Prundea
02 sept. 2026, 17:54, Economic
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Oficialii Grupului Globus au transmis poziția oficială, la solicitarea de confirmare din partea Mediafax, după ce Profit.ro a relatat că grupul german de retail, având în portofoliu rețeaua de hipermarketuri Globus Markthallen și magazinele de bricolaj Globus Baumarkt, tatonează intrarea pe piața din România.

Matthias Bruch, Managing Director, Globus Holding, a venit deja în România pentru a explora oportunități de investiție, conform surselor Profit.ro, care au arătat că acesta a avut discuții și cu reprezentanți ai Guvernului, fiind abordate aspecte legate de oportunitățile de afaceri pe care le prezintă economia României.

Poziția oficială

Informațiile Mediafax din piață arată că știrea Profit.ro a stârnit interesul principalilor actori de pe piața locală, interesați să afle concluziile întâlnirilor la nivelul Executivului.

„Ca parte a evaluării noastre continue a pieței internaționale, examinăm continuu piețele și oportunitățile potențiale. Cu toate acestea, în prezent nu există planuri concrete de intrare pe piața românească”, a declarat Isabel del Alcazar von Buchwald, purtător de cuvânt al Grupului GLOBUS, într-un răspuns la solicitarea reporterului Mediafax.

Grupul Globus, care operează zeci de hipermarketuri mari și centre de bricolaj cu rețele alimentare și de bricolaj în Germania și Cehia, este concurent direct al grupului Schwarz, prezent în România cu brandurile Lidl și Kaufland, lider al retailului local.

Grupul Schwarz a preluat în România și magazinele La Cocoș în prima parte anului, achiziție aprobată condiționat de Consiliul Concurenței, după angajamentele luate de grupul german, așa cum precizaseră într-un răspuns pentru Mediafax în noiembrie anul trecut.

 

 

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