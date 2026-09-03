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Puterea lui Kim Jong Un, și mai greu de contestat. Cum îi consolidează partidul de guvernământ controlul asupra Coreei de Nord

Un raport publicat de către un institut de securitate din Coreea de Sud arată că modificările aduse de partidul de guvernământ din Coreea de Nord consolidează controlul liderului țării, Kim Jong Un.
Puterea lui Kim Jong Un, și mai greu de contestat. Cum îi consolidează partidul de guvernământ controlul asupra Coreei de Nord
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un. Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 sept. 2026, 08:56, Știri externe
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Un institut de securitate din Coreea de Sud a publicat un raport joi, în care se menționează că modificările aduse de către partidul aflat la guvernare în Coreea de Nord, Partidul Muncitorilor, pun bazele unui control mai centralizat sub conducerea liderului nord-coreean Kim Jong Un.

Potrivit Reuters, modificările au fost adoptate în cadrul celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, care a avut loc în luna februarie a acestui an. Acestea au consolidat autoritatea lui Kim și au instituționalizat și mai mult controlul partidului asupra statului și armatei, potrivit Institutului pentru Strategia de Securitate Națională, afiliat Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud.

Controlul lui Kim Jong Un, consolidat

Reuters notează, citând datele institutul din Coreea de Sud, că regulile îi conferă secretarului general al partidului, funcție deținută de Kim, puteri explicite de a convoca și prezida ședințele Biroului Politic și ale Comitetului Permanent al Biroului Politic. De asemenea, aceste poate să numească și să demită funcționari-cheie, să admită sau să excludă membri ai partidului și să dizolve organizațiile și departamentele de partid.

Raportul menționează că aceste modificări îi permit lui Kim Jon Un să exercite un control mai direct fără a se baza pe organismele colective de luare a deciziilor din cadrul partidului aflat la guvernare.

„Realizările” predecesorilor săi, eliminate

Totodată, raportul institutului din Coreea de Sud precizează că modificările adoptate în luna februarie au eliminat referirile rămase la realizările bunicului lui Kim, fondatorul statului Kim Il Sung, și ale tatălui său, fostul lider Kim Jong Il.

Regulile revizuite au menținut, de asemenea, renunțarea Coreea de Nord la politica sa de lungă durată privind unificarea cu Sudul, după ce Phenianul a eliminat formulările aferente în 2024, în cadrul conceptului său de „două state ostile”.

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