Trump spune că noua campanie militară a SUA împotriva Iranului nu va dura mult

„A fost un atac foarte puternic noaptea trecută și suntem pregătiți să efectuăm oricând un altul”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, potrivit Reuters.

Președintele american a afirmat că forțele SUA au distrus echipamente militare iraniene instalate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

„Am distrus toate echipamentele noi pe care au încercat să le construiască de-a lungul Strâmtorii Ormuz – unele defensive, altele ofensive”, a adăugat Trump.

Declarațiile au venit după o noapte de confruntări intense, în care SUA au lovit ținte iraniene, iar Iranul a răspuns cu atacuri asupra unor baze americane din regiune. Schimbul de focuri a fost cel mai amplu dintre Washington și Teheran de la intensificarea conflictului din luna iulie.

SUA au lovit ținte militare iraniene

Forțele americane au efectuat marți o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, radare și infrastructură maritimă.

Loviturile au urmat unor atacuri americane efectuate duminică asupra a două lansatoare iraniene de pe insula Larak, în Strâmtoarea Ormuz. Acestea au fost primele lovituri americane cunoscute asupra Iranului după o pauză de aproximativ o lună.

Escaladarea are loc într-un moment în care Strâmtoarea Ormuz a devenit principalul punct de confruntare. Iranul a restricționat traficul maritim prin această rută strategică, prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Datele preliminare indică faptul că marți doar patru nave transportatoare de mărfuri au traversat strâmtoarea, față de o medie de aproximativ 13 nave în ultimele 10 zile.

Iranul a ripostat

Teheranul a răspuns atacurilor americane prin lansarea de rachete și drone asupra unor obiective americane și ale aliaților SUA din Orientul Mijlociu.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a afirmat că a provocat pierderi importante forțelor americane din Iordania, însă oficiali americani citați de Reuters au declarat că, potrivit informațiilor disponibile inițial, nu au fost raportate victime în rândul militarilor americani.

Iranul a atacat, de asemenea, ținte din statele arabe aliate Washingtonului. Kuweitul și Bahrainul au anunțat că au fost vizate de atacuri iraniene, fără să raporteze victime. Atacurile au amplificat temerile că războiul dintre SUA și Iran s-ar putea extinde în întreaga regiune.

Mohsen Rezaei, noul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a avertizat că Teheranul își va intensifica răspunsul. El a susținut că noua strategie iraniană, pe plan militar, diplomatic și economic, va afecta poziția Statelor Unite în regiune.

Trump amenință cu noi atacuri

Trump a transmis în repetate rânduri că Iranul va suporta consecințe mai severe dacă va continua să atace Statele Unite sau aliații acestora.

În același timp, miercuri, președintele american a încercat să transmită că actuala ofensivă nu va deveni neapărat o campanie militară de lungă durată, afirmând că operațiunile „nu vor dura prea mult”.

Reluarea confruntărilor a avut efecte imediate asupra piețelor energetice. Prețul petrolului Brent a urcat miercuri la aproximativ 95 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind aprovizionarea mondială.

Strâmtoarea Ormuz este esențială pentru comerțul energetic global, iar reducerea traficului maritim a alimentat îngrijorările privind o nouă perturbare a livrărilor.

În pofida tensiunilor, oficialii americani au anunțat că aproximativ 17 milioane de barili de petrol au traversat strâmtoarea luni, cel mai ridicat volum înregistrat de la începutul reducerii traficului provocate de război.