Economia globală intră într-o zonă periculoasă. Războiul alimentează inflația și dobânzile

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a urcat miercuri la cel mai ridicat nivel din aproape trei ani. Piața este deja afectată de datoria SUA, care a ajuns la 40.000 de miliarde de dolari, arată o analiză CNN.

Presiunea riscă să se transforme într-un cerc vicios: pe măsură ce războiul se intensifică, investitorii devin mai îngrijorați, economia încetinește, iar bursele sunt puse sub presiune.

„Ai senzația că, pe termen scurt, nu există un sfârșit nici pentru problema inflației, nici pentru război și nici pentru deficit”, a declarat Hardika Singh, strateg economic la Fundstrat Capital.

Războiul alimentează inflația

Conflictul durează de peste șase luni și a perturbat fluxul de energie dintr-o regiune esențială pentru aprovizionarea mondială. În SUA, august a fost cea mai scumpă lună august din istorie pentru prețul benzinei, potrivit AAA, iar motorina s-a scumpit cu 51% de la începutul războiului.

Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât crește presiunea asupra inflației și randamentelor obligațiunilor. Investitorii se tem că Rezerva Federală va fi nevoită să ia în calcul majorarea dobânzilor la sfârșitul acestei luni.

Războaiele cresc datoriile

Conflictul cu Iranul obligă SUA să aloce miliarde de dolari suplimentar pentru apărare, ceea ce înseamnă și mai multe împrumuturi. Situația se regăsește și în alte economii: Europa, Japonia și Coreea de Sud și-au majorat cheltuielile pentru apărare.

„Din păcate, pare că lumea a intrat într-o nouă eră a războaielor fără sfârșit, iar acestea sunt foarte scumpe”, a declarat David Kelly, strateg global-șef la JPMorgan Funds.

Costul datoriei apasă economia

Randamentele mai mari ale obligațiunilor cresc costul capitalului. Companiile plătesc mai mult pentru împrumuturi, iar populația se confruntă cu credite mai scumpe.

Problema este amplificată de datoria SUA. Guvernul american a cheltuit deja 931 de miliarde de dolari pentru plata dobânzilor nete în acest an fiscal, peste cele 804 miliarde de dolari cheltuite pentru apărare.

În următorul deceniu, cheltuielile SUA cu dobânzile nete sunt estimate să depășească 16.000 de miliarde de dolari.

Intervenția Trezoreriei nu a rezolvat problema

O intervenție a secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, prin care au fost promise răscumpărări mai mari de obligațiuni, a avut efect doar câteva ore. Vânzările au revenit rapid, iar randamentele au depășit nivelurile de dinaintea intervenției.

„A eșuat masiv”, a declarat Hardika Singh. „Dacă e ceva, este posibil să fi înrăutățit problema”.

David Kelly consideră că intervenția nu a schimbat problema structurală a deficitelor uriașe. „Dacă nu găsesc o modalitate de a modifica cu adevărat traiectoria datoriei noastre, guvernul este neputincios în fața acestei probleme. Ne-am dus cardurile de credit la limită”, a spus el.