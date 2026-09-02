Alexandru Nazare: „Reforma nu mai este o noțiune abstractă”. Ce s-a schimbat la ANAF

„Am auzit de atât de multe ori cuvântul «reformă», încât noțiunea aproape şi-a pierdut sensul de bază şi a devenit un termen abstract”, a transmis Nazare, miercuri seara, pe Facebook.

„Eu cred în cifre şi fapte, iar în ultimul an avem două realități concrete care măsoară reforma – sau transformarea radicală de abordare în managementul banilor publici: reducerea deficitului țării în țintele asumate, după ani de dezechilibre acumulate şi reconstrucția din temelii a modului în care funcționează ANAF”, a adăugat ministrul interimar.

Deficit mai mic și venituri bugetare mai mari

Potrivit lui Nazare, în primele șapte luni din 2026, deficitul a fost redus cu 28,36 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce veniturile bugetare au crescut cu 11,2%.

Ministrul interimar al Finanțelor afirmă că evoluția colectării a fost vizibilă încă din 2025.

„În perioada august – decembrie 2025, ANAF a colectat 215,18 mld. lei, cu 10,2%, respectiv 19,86 mld. lei, mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2024. În continuare, în primele 6 luni din 2026, colectarea a ajuns la 267,6 mld. lei, cu 22,4 mld. lei peste primul semestru din 2025”, a precizat acesta.

Nazare a menționat și îndeplinirea țintei PNRR privind creșterea cu 2,5 puncte procentuale a veniturilor curente în 2025 față de nivelul de bază din 2019.

„Nu este un rezultat exclusiv ANAF, dar este un indicator important că schimbarea politicii fiscale și a administrației veniturilor începe să producă efecte măsurabile. Pentru mine, aceasta este diferența dintre a vorbi despre reformă și a putea arăta efectele ei în cifre”, a spus ministrul interimar.

Accent pe analiza de risc

Potrivit lui Nazare, transformarea ANAF nu înseamnă doar colectare mai bună, ci și digitalizare, combaterea fraudei și schimbarea modului în care sunt selectate controalele fiscale.

„Dar reforma nu înseamnă doar colectare mai bună. Înseamnă digitalizare, analiză de risc bazată pe AI, combaterea fraudei şi o relație îmbunătățită cu cetățenii și companiile”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a enumerat printre măsurile introduse în ultimul an Declarația Unică digitală precompletată, platforma eLicitațiiANAF, aplicația iBon și noi instrumente de raportare digitală. Nazare mai precizează că „în acelaşi timp, noul SPV și noul portal ANAF sunt în curs de finalizare, iar RO e-Factura și SAF-T permit deja confruntatea datelor fiscale cu realitatea economică şi direcționarea controalelor către riscul fiscal real”.

„Ce am făcut de fapt? Am mutat gradual accentul controlului fiscal de la volum către analiză de risc bazată pe date şi acțiuni țintite, acolo unde riscul fiscal este real şi periclitează nu doar finanțele publice, ci şi siguranța socială”, a transmis Nazare.

Din 2027, performanța inspectorilor va fi măsurată prin KPI

Nazare spune că următoarea etapă a reformei va începe în 2027, când vor fi introduși indicatori de performanță și instrumente de evaluare clare și verificabile.

„Iar din 2027 trecem la următoarea etapă: KPI şi instrumente de evaluare clare, măsurabile și verificabile. Acesta este, de fapt, unul dintre elementele centrale ale noului jalon PNRR: nu doar să cumpărăm sisteme informatice sau să adoptăm acte normative, ci să schimbăm stimulentele din interiorul administrației fiscale. Un ANAF modern trebuie să poată măsura cine produce rezultate, cât de solide sunt aceste rezultate și dacă ele contribuie efectiv la creșterea conformării și a veniturilor statului”, a spus ministrul.

Acesta a explicat că evaluarea inspectorilor nu ar trebui să se bazeze doar pe numărul de controale efectuate sau pe sumele stabilite inițial.

„Nu va conta doar câte controale a făcut un inspector ANAF sau ce sume a stabilit inițial. Va conta dacă a identificat corect riscul, dacă a țintit corect controlul și dacă decizia este una justă și sustenabilă. În sfârşit, ANAF devine o instituție evaluată după performanță, structura activității şi modul de lucru al fiecărui angajat”, a afirmat Nazare.

Reduceri salariale pentru neperformanță

Ministrul susține că o hotărâre adoptată de Guvern săptămâna aceasta introduce consecințe concrete pentru neperformanță în cadrul ANAF.

„Prin noua Hotărâre adoptată în Guvern săptămâna aceasta, neperformanța la ANAF va avea consecințe concrete (reduceri salariale), iar performanța va fi atent evaluată, măsurată şi recompensată, după modelele din privat”, a transmis Nazare.

Ministrul interimar consideră că rezultatele instituției, ale structurilor și contribuția individuală a angajaților trebuie să poată fi măsurate separat.

Controale care au dus la stabilirea unor sume suplimentare

Nazare a prezentat și câteva rezultate recente ale controalelor fiscale.

Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, ANAF a stabilit 87 de milioane de lei TVA suplimentar într-un caz privind comerțul cu utilaje agricole, după corelarea facturilor, comenzilor, codurilor de TVA și documentelor de transport.

Într-un alt caz, ar fi fost identificat un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei într-un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA, prin care au fost introduse în România peste 2.000 de autoturisme second-hand.

De asemenea, la un complex turistic au fost identificate, potrivit lui Nazare, salarii nefiscalizate în valoare de 4,3 milioane de lei, cu obligații suplimentare de 1,88 milioane de lei achitate integral la buget.

„Nu putem cere disciplină mediului privat”

Ministrul susține că eficientizarea administrației fiscale trebuie să fie însoțită de disciplină în interiorul instituțiilor statului.

„Nu putem cere disciplină mediului privat fără să demonstrăm disciplină instituțională. Acesta este principiul care trebuie să stea la baza perioadei următoare”, a afirmat Nazare.

Acesta a argumentat că reforma fiscală are efecte dincolo de reducerea deficitului.

„Consolidarea fiscală nu este un scop în sine și nici un exercițiu contabil, ci condiția nevesară pentru o economie mai stabilă, costuri de finanțare mai reduse și un mediu de afaceri mai competitiv”, a transmis ministrul interimar.

În opinia sa, antreprenorii au nevoie de reguli clare și predictibilitate și „de un stat care își respectă propriile angajamente. La fel cum companiile sunt obligate să își gestioneze responsabil resursele și să își plătească obligațiile și statul trebuie să devină eficient și să folosească fiecare leu public cu responsabilitate”.

„Reforma nu mai este, deci, o noțiune abstractă şi nici subiect de demagogie. La Finanțe restructurăm complet şi cu rezultate concrete un sistem pe care se sprijină direct întreaga economie şi societate”, a conchis Alexandru Nazare.