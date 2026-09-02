CNSU a decis noi măsuri pentru asigurarea debitului de apă necesar răcirii reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Nivelului Dunării este așteptat să scadă de joi

Măsurile aprobate de CNSU permit adaptarea intervenției la evoluția nivelului Dunării și urmăresc să asigure resursele de apă necesare pentru menținerea CNE Cernavodă în condiții de siguranță pe durata perioadei caracterizate de debite extrem de scăzute ale Dunării, a transmis Executivul miercuri seara.

România este în stare de alertă energetică

Pe 13 august a fost oprit și al doilea reactor al centralei care asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie. Centrala de la Cernavodă este operată de Nuclearelectrica, o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, pe 22 august, noi măsuri de urgență pentru asigurarea debitului de apă necesar sistemelor de răcire ale Centralei nucleare de la Cernavodă. „Pentru a suplimenta debitul Dunării, Ministerul Energiei și compania Hidroelectrica vor începe de astăzi, 22 august 2026, să elibereze apă din acumulările de pe râul Olt cu o rată suplimentară zilnică medie de 50 mc/s, timp de 5 zile. Această cantitate suplimentară de apă va fi folosită și pentru a produce o cantitate suplimentară de energie electrică. Apa din canalul Dunăre – Marea Neagră se constituie ca rezervă operațională, iar Administrația Canalelor Navigabile, la solicitarea CNE Cernavodă, va asigura eliberarea unui volum de apă către priza de apă a CNE Cernavodă”, transmitea Guvernul.

Starea de alertă s-a prelungit pentru 30 de zile începând din 30 august 2026, prin Hotărârea nr. 21 din 28 august 2026, după ce s-a constatat „menţinerea condiţiilor care au determinat declararea stării de alertă la nivel naţional prin raportare la debitul Dunării la intrarea în ţară, acesta fiind la Baziaş de aproximativ 1.350 mc/s şi, deşi este prognozată o creştere temporară

Intervenția este necesară în condițiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând de joi, 10 septembrie, a precizat Palatul Victoria.

Hotărârea CNSU prevede realizarea unui sistem de intervenție temporar, modular, etapizat și reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenței de la Cernavodă a brațului Dunărea Veche cu intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră, în vederea asigurării resursei de apă necesare pentru centrală.

Etapele intervenției

Potrivit Guvernului, planul de intervenție va fi declanșat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă al CNE Cernavodă și prevede mai multe etape, în funcție de evoluția situației.

Astfel, într-o primă etapă, mai multe nave și/sau barje încărcate vor fi amplasate pe un aliniament cu o lungime de aproximativ 600 de metri, astfel încât fluxul pe brațul Dunării Vechi să direcționeze un volum mai mare de apă către intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră și, implicit, către priza de apă a centralei.

În a doua etapă se va realiza o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. Ca variantă de rezervă, acest sistem poate fi înlocuit cu un baraj temporar realizat din piatră.

În cazul în care acțiunile de intervenție din primele două etape nu vor asigura efectul necesar, Administrația Națională „Apele Române” și Nuclearelectrica vor pune în funcțiune pompe de mare capacitate, care să asigure pomparea de apă suplimentară către priza de apă pentru răcire a centralei.

„Lucrările realizate de Administrația Națională „Apele Române” în baza acestui plan vor fi finanțate prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Cheltuielile efectuate de celelalte instituții și de operatorii implicați în aplicarea măsurilor vor fi suportate din bugetele proprii și din alte surse constituite potrivit competențelor și responsabilităților acestora”, au anunțat oficialii.

DOCUMENT: Hotărârea nr. 22 / 1 septembrie 2026 privind aprobarea unor măsuri și lucrări de intervenție pentru asigurarea debitelor și nivelurilor necesare Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă în perioada stării de alertă declarate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026 și prelungite prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 21/2026, AICI.