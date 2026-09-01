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Inflația din zona euro a urcat la 3,3% în august. BCE se pregătește pentru o nouă majorare a dobânzilor

Inflația din zona euro a urcat la 3,3% în august, în timp ce Banca Centrală Europeană se pregătește să majoreze dobânzile pentru a doua oară în acest an, pentru a limita presiunile asupra prețurilor alimentate de războiul din Iran.
Inflația din zona euro a urcat la 3,3% în august. BCE se pregătește pentru o nouă majorare a dobânzilor
Iulian Moşneagu
01 sept. 2026, 12:37, Economic
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Estimarea privind inflația anuală, publicată marți de Eurostat, a fost în linie cu prognozele economiștilor consultați de Reuters și peste nivelul de 2,9% înregistrat în iulie, notează Financial Times.

BCE este așteptată să majoreze săptămâna viitoare dobânda cu 0,25 puncte procentuale, la 2,5%. Ar fi a doua creștere a dobânzilor din 2023 încoace.

BCE a majorat dobânzile în iunie, devenind prima bancă centrală din G7 care a crescut costurile de împrumut ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu.

August a fost a șasea lună consecutivă în care inflația din cele 21 de țări ale zonei euro a depășit ținta pe termen mediu de 2% stabilită de BCE.

Înainte de publicarea celor mai recente date, guvernatorul Băncii Centrale a Finlandei și membru al Consiliului guvernatorilor BCE, Olli Rehn, a declarat pentru Financial Times că responsabilii de politica monetară din zona euro trebuie să rămână vigilenți în fața presiunilor inflaționiste.

„Nu ne putem permite o criză a accesibilității în Europa”, a spus el.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 15% de la începutul lunii august, în condițiile în care traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționat.

Restricțiile au alimentat temerile investitorilor că inflația va rămâne ridicată pentru mai mult timp la nivel global, iar randamentele obligațiunilor au crescut.

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