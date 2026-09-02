„Încă se negociază”: Marco Rubio spune că Washingtonul și Kievul continuă discuțiile privind sistemele Patriot

Într-un interviu difuzat miercuri de Fox News, Marco Rubio a declarat că SUA și Ucraina „negociază chiar acum” privind sistemele Patriot, „dar nu este o soluție imediată”.

Sistemele Patriot, „arme extrem de sofisticate”

„Creșterea producției, chiar și cu o licență, este un proces care durează câțiva ani, timpul necesar pentru a construi aceste fabrici, iar acestea sunt arme extrem de sofisticate”, a declarat el, potrivit AFP.

„Așadar, se negociază. S-ar putea întâmpla, dar nu va rezolva cu adevărat problema pe termen scurt cu care se confruntă”, a adăugat secretarul de stat american.

În timpul unei recente vizite la Washington, în iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a „discutat licențele pentru producția de interceptoare Patriot” cu Donald Trump.

Trump spune că SUA trebuie să fie atente înainte de autorizarea Ucrainei

La rândul său, președintele american a afirmat că Statele Unite ar trebui să fie „foarte atente” înainte de a autoriza Ucraina să producă rachete pentru sistemele americane de apărare aeriană Patriot.

„Aceste arme sunt incredibile. Trebuie să fim foarte atenți înainte de a permite cuiva să le producă”, a declarat Donald Trump la acea vreme. El a făcut referire tot la rachetele Tomahawk, potrivit sursei citate.

Apărarea împotriva rachetelor balistice, care sunt deosebit de dificil de interceptat, este o prioritate absolută pentru Kiev.

„Întreaga lume solicită mai multe interceptoare aeriene ”, a continuat Rubio în timpul interviului.

„A devenit nevoia numărul unu în materie de apărare la nivel global. Nu doar pentru Ucraina, ci peste tot în lume”, a adăugat acesta.

Secretarul de stat american a mai precizat că „este pur și simplu o chestiune de disponibilitate. Trebuie să le reamintesc oamenilor că și Statele Unite au nevoi. Înainte de a putea ajuta pe alții, trebuie să ne asigurăm că stocurile noastre sunt întotdeauna suficiente”, potrivit aceleiași surse.