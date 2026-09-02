Omul de afaceri acuzat că a comandat asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, în 2017, a fost achitat

Fenech, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Malta, fusese inculpat în 2021 pentru complicitate la omor și conspirație criminală. Procurorii susțineau că el a fost creierul atentatului în care a murit jurnalista. Fenech s-a declarat nevinovat pe tot parcursul procesului, iar miercuri juriul l-a găsit nevinovat în ambele acuzații, notează Associated Press.

Decizia încheie procesul ultimului dintre cei șase inculpați trimiși în judecată în dosarul asasinatului. Potrivit procedurilor din Malta, camerele de filmat nu au avut acces în sala de judecată.

Un caz care a zguduit Europa

Daphne Caruana Galizia, în vârstă de 53 de ani, a fost ucisă pe 16 octombrie 2017, când mașina pe care o conducea a explodat în apropierea locuinței sale.

Jurnalista devenise cunoscută pentru investigațiile privind corupția la nivel înalt, inclusiv dezvăluirile despre persoane apropiate fostului premier Joseph Muscat, implicate în companii offshore apărute în scandalul Panama Papers. Ea investigase, de asemenea, politicieni din opoziție și oameni de afaceri influenți din Malta.

Asasinarea sa a provocat proteste masive în Malta și a dus, în cele din urmă, la demisia premierului Joseph Muscat în 2020.

O anchetă publică independentă, publicată în 2021, a concluzionat că statul maltez poartă o parte din responsabilitate pentru crimă, invocând o „cultură a impunității” care ajunsese până la cele mai înalte niveluri ale guvernului.

Ceilalți implicați în asasinat au fost condamnați

Deși Fenech a fost achitat, mai multe persoane au fost deja condamnate pentru rolul lor în atentat.

Frații George și Alfred Degiorgio au pledat vinovați în 2022 pentru executarea asasinatului și au primit câte 40 de ani de închisoare. În 2025, Jamie Vella și Robert Agius au fost condamnați la închisoare pe viață pentru că au furnizat bomba folosită în atentat.

Un alt participant, Vincent Muscat, a recunoscut implicarea în 2021 și a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Intermediarul care a făcut legătura între executanți și organizatori, taximetristul Melvin Theuma, a primit grațiere prezidențială în schimbul mărturiei sale.

În memoria lui Daphne Caruana Galizia, Parlamentul European acordă anual Premiul Daphne Caruana Galizia pentru Jurnalism, destinat celor mai importante investigații jurnalistice care promovează și apără valorile fundamentale ale Uniunii Europene – democrația, statul de drept, drepturile omului și libertatea presei.