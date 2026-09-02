Brexitul, „o mișcare greșită” pentru Marea Britanie? Ce cred acum majoritatea britanicilor

Majoritatea britanicilor sunt de acord cu Andy Burnham că țara a făcut o „mișcare greșită” atunci când a părăsit Uniunea Europeană, însă opiniile sunt împărțite în privința afirmației sale că guvernarea lui Margaret Thatcher a pus țara pe un drum greșit, potrivit The Independent.

În primul său discurs în calitate de premier în Camera Comunelor, fostul primar al Greater Manchester a criticat dezindustrializarea și privatizările din anii 1980, precum și efectele austerității și ale Brexitului asupra regiunilor din Regatul Unit aflate în afara sud-estului Angliei și Londrei.

El a enumerat „seria de mișcări greșite” pe care Regatul Unit le-a făcut în ultimii 40 de ani și a avertizat că Brexitul a agravat problemele din ultimul deceniu.

Burnham le-a spus parlamentarilor: „Începând cu anii 1980, această țară a făcut o serie de mișcări greșite. Puterea politică a fost centralizată, iar puterea economică a fost privatizată. Țara s-a dezindustrializat. A urmat austeritatea, care a slăbit administrațiile locale și le-a lipsit de capacitatea de a acționa pentru a schimba această situație, iar apoi Brexitul a agravat problemele, aducând un deceniu de creștere economică scăzută și de stagnare a regenerării”/

Majoritatea britanicilor consideră Brexitul o greșeală

Potrivit unui nou sondaj YouGov, 55% dintre britanici sunt de acord cu premierul că Brexitul a fost o „mișcare greșită”, în timp ce 21% nu sunt de acord. Alte 11% au spus că nu consideră că a fost nici o mișcare bună, nici una greșită, iar 13% nu au știut ce să răspundă.

În rândul alegătorilor laburiști de la alegerile generale din 2024, 78% au considerat Brexitul o mișcare greșită. În schimb, 59% dintre alegătorii Reform UK au spus că a fost o mișcare corectă.

Declarațiile lui Burnham au fost salutate de militanții pro-UE, la doar câteva zile după ce The Independent a relatat că Brexitul a provocat pierderi de 11,7 miliarde de lire sterline pe an la exporturile companiilor britanice. Un alt sondaj arată că 98,2% dintre companii vor ca Regatul Unit să revină în piața unică.

Naomi Smith, directoarea executivă a organizației Best for Britain, a declarat că este „extrem de binevenit” ca un premier să spună clar, în Camera Comunelor, că Brexitul a afectat Marea Britanie.

Ea a susținut că Brexitul, în loc să redea controlul țării, „ne-a micșorat economia, ne-a lăsat mai săraci, mai slabi, mai puțin în siguranță și mai divizați”.

Britanicii sunt împărțiți în privința lui Margaret Thatcher

În ceea ce o privește pe Margaret Thatcher, care a fost premier între 1979 și 1990 și a avut cea mai lungă perioadă neîntreruptă la conducerea unui guvern britanic în secolul XX, 35% dintre britanici consideră că mandatul său a reprezentat o mișcare greșită pentru țară.

28% au spus că a fost mai degrabă o mișcare corectă, 14% au răspuns „niciuna”, iar 23% nu au știut.

În rândul alegătorilor conservatori din 2024, 60% au considerat perioada Thatcher o mișcare corectă, la fel ca 57% dintre alegătorii Reform UK. În schimb, 58% dintre alegătorii laburiști au considerat-o o mișcare greșită.

În ceea ce privește privatizarea și centralizarea puterii, elemente importante ale perioadei Thatcher și ale moștenirii acesteia, Burnham a afirmat că acestea au reprezentat un „model economic eșuat”.

El a spus că acest model a dus la apariția unor zone comerciale pustii în întreaga țară și a descris industria britanică a apei drept „un monument care se scurge” al acestei abordări, într-o țară administrată în interesul privat, nu al celui public.

„Pentru mult timp, țara nu a avut ambiții pentru regiunile sale din afara Londrei – s-a vorbit chiar despre declinul gestionat al orașului Liverpool”, le-a spus premierul parlamentarilor.

Burnham a susținut că transferul puterii către regiunile marilor orașe le-a permis acestora să își stabilească propriile obiective și a spus că vrea ca toate regiunile și națiunile Regatului Unit să poată face același lucru, „creând condițiile pentru o creștere economică solidă în fiecare zonă”.