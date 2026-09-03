Trump îi pune la zid pe prințul Harry și Meghan Markle după revenirea în Marea Britanie: Dacă aş fi fost în locul familiei regale, nu i-aş fi primit înapoi

Președintele american Donald Trump a criticat cuplul Sussex în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în fața jurnaliștilor.

El a afirmat că nu era „un admirator” al prințului Harry și a lui Meghan Markle, fiind de părere că aceștia „au tratat familia regală cu mare lipsă de respect”.

„Nu mi-a plăcut. Dacă aș fi fost în locul familiei regale, nu i-aș fi primit înapoi”, a spus Trump despre cuplul Sussex, potrivit The Guardian.

Pe de altă parte, președintele american a precizat că relațiile sale cu regretata regina Elisabeta a II-a au fost foarte bune, la fel și cele cu regele Charles.

„Am avut o relație foarte bună cu regina, chiar foarte bună. Am ajuns să o cunosc foarte bine. O relație foarte bună am avut și cu regele Charles – l-am cunoscut atât ca prinț Charles, cât și ca rege Charles. Îl cunosc de mult timp”, a zis Trump.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie după șase ani

Cuplul s-a întors în Marea Britanie săptămâna trecută, la șase ani după ce a plecat în SUA. Locuiau în California din 2020. Ei nu au vorbit încă public despre planurile lor, însă informațiile apărute în spațiul public menționează că ei vor rămâne în țară pentru o „perioadă îndelungată”.

Cei doi membri ai familiei regale, care nu îndeplinesc atribuții oficiale, se vor stabili în zona Cotswolds, de lângă Londra.

Copiii lor, Archie și Lilibet au fost înscriși la o școală din Marea Britanie, urmând să înceapă cursurile de săptămâna viitoare.