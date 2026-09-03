Japonia înăsprește testele pentru șoferii vârstnici. Greșeala care provoacă cele mai multe accidente

Autoritățile japoneze susțin că una dintre principalele probleme este confundarea pedalei de accelerație cu cea de frână.

Agenția Națională de Poliție din Japonia (NPA) a anunțat joi că intenționează să introducă teste de conducere mai stricte pentru șoferii în vârstă care au antecedente rutiere. Măsura vine în contextul creșterii accidentelor mortale în care sunt implicați conducători auto cu vârsta de peste 75 de ani, în timp ce numărul total al deceselor provocate de accidente rutiere este în scădere.

În 2025, Japonia a înregistrat 2.547 de decese în accidente rutiere. Aproape 18% dintre accidentele mortale au fost provocate de șoferi cu vârsta de peste 75 de ani, potrivit datelor prezentate de NPA.

Șoferii vârstnici din Japonia, vizați de teste mai stricte

Potrivit poliției japoneze, șoferii vârstnici sunt implicați într-un număr important de accidente în care pedala de accelerație este apăsată din greșeală în locul celei de frână. Autoritățile consideră că testele introduse până acum nu sunt suficiente pentru a preveni astfel de incidente.

Un test obligatoriu de aptitudini pentru persoanele din această categorie de vârstă a fost introdus în 2022. Datele analizate ulterior au indicat însă că măsura nu a fost suficientă pentru reducerea accidentelor.

Noul test ar putea fi introdus începând de anul viitor și îi va viza în special pe șoferii care au comis anterior încălcări ale regulilor de circulație.

Japonia verifică mai atent folosirea accelerației și frânei

În cadrul testului actual sunt evaluate cinci elemente, printre care oprirea completă și efectuarea virajelor la dreapta și la stânga. Noul exercițiu va verifica suplimentar precizia utilizării pedalelor de accelerație și de frână.

Un studiu citat de NPA a arătat că accidentele provocate de persoane de peste 75 de ani care au comis anterior încălcări ale codului rutier sunt de peste două ori mai numeroase decât cele provocate de șoferii din aceeași categorie de vârstă care nu au astfel de antecedente.

Problema confundării pedalelor a avut consecințe grave în Japonia. În 2019, un șofer în vârstă de 87 de ani a apăsat din greșeală pe accelerație în loc de frână și a provocat un accident în care au murit o fetiță de trei ani și mama acesteia. Alte nouă persoane au fost rănite.

În 2025, din totalul accidentelor mortale, 46 au fost provocate de șoferi care au confundat accelerația cu frâna. Dintre acestea, 31 de cazuri au implicat persoane cu vârsta de cel puțin 75 de ani, reprezentând aproximativ 70% din total.

Fenomenul este urmărit îndeaproape de autoritățile japoneze, în condițiile în care țara se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a populației.