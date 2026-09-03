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Polonia vrea blocarea liberei circulații pentru diplomații și cetățenii ruși în UE

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a cerut joi înăsprirea controalelor și introducerea unor restricții severe privind vizele și libera circulație pentru diplomații și cetățenii ruși în interiorul Uniunii Europene, pe fondul valului de operațiuni hibride în Europa.
Polonia vrea blocarea liberei circulații pentru diplomații și cetățenii ruși în UE
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
03 sept. 2026, 14:05, Știri externe
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Radoslaw Sikorski a făcut apel la măsuri mai stricte împotriva cetățenilor și diplomaților ruși după o reuniune cu omologii săi din Germania și Franța, desfășurată în orașul german Weimar. 

„La urma urmei, Rusia încearcă să distrugă UE din interior și nu ar trebui să i se permită să profite de privilegiile liberei circulații”, a declarat liderul diplomației de la Varșovia, citat de Politico

Printre măsurile propuse de Sikorski se numără limitarea libertății de circulație a diplomaților ruși la țările în care aceștia sunt acreditați, restrângerea emiterii vizelor Schengen pentru cetățenii ruși, introducerea unor permise biometrice pentru rușii care intră în UE și plafonarea numărului de diplomați ruși aflați în statele membre. 

De asemenea, oficialul polonez a atras atenția asupra numărului ridicat de diplomați ruși prezenți în Uniunea Europeană, subliniind că o proporție ridicată dintre aceștia lucrează pentru agenții implicate în acțiuni teroriste.

„Încă avem mult prea mulți diplomați ruși în întreaga Uniune Europeană. Estimăm că sunt peste 2.000 și apreciem că cel puțin 40% dintre aceștia îndeplinesc sarcini incompatibile cu statutul lor diplomatic. Ei lucrează pentru agenții care desfășoară și activități teroriste în țările noastre”, a precizat Sikorski. 

Poziția Poloniei vine în urma valului de acțiuni hibride care a afectat Germania. În cursul acestei săptămâni au fost raportate două incidente la instalații energetice și un incendiu premeditat la o companie din industria de apărare din München. 

De asemenea, în timpul săptămânii, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat oficial responsabilitatea Rusiei pentru atacul hibrid din 4 august, când o dronă care transporta explozibil a fost identificată în apropierea unei aeronave ucrainene.  

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