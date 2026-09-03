Ghețarii din Alpi, protejați cu lână de oaie. Experimentul care surprinde cercetătorii

Experimentul face parte din proiectul „Keep It Wool”, derulat de Summit Foundation împreună cu Universitatea din Lausanne. Inițiativa urmărește atât protejarea ghețarilor, cât și găsirea unei utilizări pentru lâna de oaie din Elveția, o mare parte din aceasta fiind aruncată anual, scrie Reuters.

Ghețarii din Elveția, protejați cu lână de oaie

De mai mulți ani, în timpul verii, suprafețe de gheață și zăpadă din Alpi sunt acoperite cu prelate speciale. Acestea reflectă lumina solară și reduc absorbția căldurii, contribuind astfel la încetinirea topirii gheții.

Problema este că multe dintre aceste materiale sunt sintetice și pot elibera microfibre de plastic în mediul înconjurător. Cercetătorii caută astfel alternative biodegradabile, iar lâna de oaie a devenit una dintre variantele testate.

În luna iunie, două pături prototip din lână, produse de compania elvețiană Fisolan, au fost amplasate pe aproximativ 200 de metri pătrați din ghețarul Tsanfleuron. Pe parcursul verii, cercetătorii au comparat rezultatele cu cele obținute în cazul unui material geotextil convențional.

Primele rezultate au fost peste așteptările echipei.

Lâna de oaie a încetinit topirea ghețarului

Măsurătorile realizate o dată la două săptămâni au indicat că pătura din lână de oaie a limitat topirea gheții într-un mod comparabil cu materialele sintetice utilizate în prezent.

Timothee Steiner, managerul proiectului, a explicat că echipa a urmărit să găsească o alternativă biodegradabilă, dar și să ofere o nouă utilizare lânii elvețiene. Între 40% și 70% din lâna produsă în Elveția este aruncată în fiecare an.

Ideea experimentului a aparținut unui grup de patru studenți de masterat, care au dezvoltat proiectul și au contribuit la testarea soluției în condiții reale.

Reprezentantul Fisolan, Niklaus Saegesser, a declarat că a fost surprins de rezistența materialului, întrucât se aștepta ca lâna să nu fie suficient de stabilă pentru a rezista pe ghețar.

Și studentul Elliot Gaffiot a descris rezultatele ca fiind neașteptat de bune, după ce cercetătorii au putut observa și evalua direct performanța materialului.

Încălzirea globală rămâne principala amenințare pentru ghețari

Deși rezultatele experimentului cu lână de oaie sunt încurajatoare, cercetătorii avertizează că soluția nu poate opri efectele încălzirii globale.

Doar aproximativ 0,02% din suprafața ghețarilor din Elveția este acoperită în prezent cu materiale de protecție. Acestea pot încetini temporar topirea în anumite zone, însă nu pot împiedica pierderea gheții la scară largă.

Specialiștii subliniază că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, generate în principal de utilizarea combustibililor fosili, rămâne singura soluție pe termen lung pentru încetinirea retragerii ghețarilor.