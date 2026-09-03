Prima reacție a Germaniei după ce Rusia a anunțat închiderea filialelor Goethe-Institut

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a reacționat, joi, la anunțul făcut de Moscova privind închiderea filialelor Goethe-Institut, institutul cultural internațional al Germaniei.

„Goethe-Institut își merită locul în fiecare zi prin promovarea unor relații culturale înfloritoare și a schimburilor sociale între Rusia și Germania – și a făcut acest lucru în cele mai dificile condiții de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Wadephul pentru DPA.

„În acest context, măsura anunțată acum de Federația Rusă este foarte regretabilă, deoarece afectează și mai mult relațiile noastre”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

Ministrul german a subliniat că măsura este una nejustificată, pentru că decizia guvernului german de a închide centrul cultural rus din Berlin a fost un răspuns direct la descoperirea unei drone încărcate cu exploziv la aeroportul din Leipzig.

Reacția Rusiei la acuzațiile formulate de Berlin

Comentariile lui Wadephul vin după ce joi dimineață, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că filialele Goethe-Institut din Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg vor fi închise.

Moscova a interpretat aceste măsuri drept o lovitură directă asupra prezenței sale diplomatice și culturale în Germania.

Decizia reprezintă o nouă etapă în deteriorarea relațiilor dintre cele două țări, pe fondul războiului din Ucraina și al acuzațiilor occidentale privind operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei.