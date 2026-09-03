Prima reacție a Germaniei după ce Rusia a anunțat închiderea filialelor Goethe-Institut

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a reacționat, joi, la anunțul făcut de Moscova privind închiderea filialelor Goethe-Institut, institutul cultural internațional al Germaniei.
„Goethe-Institut își merită locul în fiecare zi prin promovarea unor relații culturale înfloritoare și a schimburilor sociale între Rusia și Germania – și a făcut acest lucru în cele mai dificile condiții de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Wadephul pentru DPA.
„În acest context, măsura anunțată acum de Federația Rusă este foarte regretabilă, deoarece afectează și mai mult relațiile noastre”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.
Ministrul german a subliniat că măsura este una nejustificată, pentru că decizia guvernului german de a închide centrul cultural rus din Berlin a fost un răspuns direct la descoperirea unei drone încărcate cu exploziv la aeroportul din Leipzig.
Comentariile lui Wadephul vin după ce joi dimineață, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că filialele Goethe-Institut din Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg vor fi închise.
Moscova a interpretat aceste măsuri drept o lovitură directă asupra prezenței sale diplomatice și culturale în Germania.
Decizia reprezintă o nouă etapă în deteriorarea relațiilor dintre cele două țări, pe fondul războiului din Ucraina și al acuzațiilor occidentale privind operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei.