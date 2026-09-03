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Marea Britanie îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei: Suntem în solidaritate deplină cu Germania

Marea Britanie l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse pentru a condamna tentativa de atac cu dronă de pe aeroportul Leipzig/Halle, o decizie diplomatică luată în semn de solidaritate cu Germania, demers la care s-au raliat mai multe state europene, inclusiv România.
Marea Britanie îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei: Suntem în solidaritate deplină cu Germania
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 sept. 2026, 15:24, Știri externe
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„Regatul Unit este pe deplin solidar cu Germania în urma atacului revoltător și nesăbuit al Rusiei asupra aeroportului din Leipzig”, a transmis un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, citat de Reuters

„Acesta este cel mai recent episod dintr-un tipar evident de tentative ale statului rus de a submina securitatea noastră colectivă; de aceea, astăzi l-am convocat p însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a condamna atacul în cei mai fermi termeni”, a continuat acesta. 

Reacția Londrei vine după  ce ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat oficial responsabilitatea Rusiei pentru atacul hibrid din 4 august, când o dronă care transporta explozibil a fost identificată în apropierea unei aeronave ucrainene.  

Mai multe state europene precum Franța, Polonia sau România au convocat oficial diplomați ai Rusiei pentru a demonstra solidaritatea cu Berlinul și pentru a condamna operațiunile hibride coordonate de la Moscova. 

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a spus că aceste tactici vor deveni „noua normalitate” și a cerut statelor europene să se pregătească pentru „o nouă era de securitate”. 

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a folosit un limbaj mai dur, subliniind că incidentul din Leipzig prezintă „toate elementele unui terorism sponsorizat de stat”.  

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