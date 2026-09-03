Curtea UE: Regimul autocratic al lui Putin nu este suficient pentru a îngheța activele companiilor legate de Rusia

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit joi că regimul autocratic al Rusiei nu este, în sine, un motiv suficient pentru înghețarea activelor unei companii care are legături indirecte cu o persoană sancționată de UE.

Potrivit instanței europene, autoritățile naționale trebuie să aibă „dovezi obiective și solide” care să demonstreze existența unui control asupra companiei, raportează Euronews.

Decizia CJUE stabilește limite legate de modul în care autoritățile naționale pot aplica înghețarea activelor unor entități care nu sunt vizate, în mod direct, de sancțiunile europene, dar despre care se consideră că au legături cu persoane aflate pe lista neagră a UE.

Bruxelles-ul are în prezent aproximativ 3.000 de entități și persoane pe lista acestor sancțiuni, care sunt considerate parte a complexului industrial-militar rus implicat în invazia Ucrainei.

Regimul sancțiunilor urmează să fie prelungit la 15 septembrie.

Cazul unei companii de electricitate din Lituania

Hotărârea CJUE are la bază cazul companiei lituaniene de electricitate Inter Rao Lietuva, care a fost inclusă de autoritățile din Lituania pe lista națională pentru înghețarea activelor.

Acest lucru s-a întâmplat deși compania nu era vizată în mod direct de sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei.

Autoritățile lituaniene au spus că structura de proprietate a companiei reprezenta o legătură suficientă cu persoane sancționate pentru a justifica respectiva măsură.

Conform datelor, 51% din acțiunile Inter Rao Lietuva sunt deținute de Rao Nordic, o companie înregistrată în Finlanda. Rao Nordic este deținută integral de PJSC Inter RAO, o companie energetică rusească, destul de importantă, controlată de statul rus.

Pornind de la această structură de proprietate, autoritățile lituaniene au ajuns la concluzia că firma se afla, în cele din urmă, sub controlul statului rus și, prin urmare, sub controlul indirect al președintelui Vladimir Putin, care este la rândul său vizat de sancțiunile UE.

CJUE a respins, cu toate acestea, acest raționament și a spus că măsurile restrictive trebuie să se bazeze pe existența unui „control demonstrat asupra entității care este vizată”.

Hotărârea concluzionează că simplul fapt că sistemul politic al Rusiei este autocratic și oligarhic, conferindu-i lui Putin o putere practic nelimitată, nu constituie în sine o dovadă destul de importantă a controlului său asupra companiei.