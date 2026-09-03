Un El Niño uriaș e deja instalat în Pacific | ONU apreciază că ar putea să fie cel mai puternic din ultimii 1000 de ani, cel puțin

Fenomenul climatic El Niño este deja ferm instalat în Pacific și urmează să se intensifice în următoarele luni.

Va ajunge la o intensitate „foarte mare”, avertizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM).

Potrivit celei mai recente prognoze, există o probabilitate de aproape 100% ca fenomenul să persiste până în februarie 2027, cu riscuri crescute de valuri de căldură, secetă și precipitații extreme în mai multe regiuni ale lumii.

Organizația Națiunilor Unite avertizează că intensificarea fenomenului are loc pe fondul unor temperaturi globale deja neobișnuit de ridicate.

El Niño poate adăuga căldură suplimentară sistemului climatic și poate modifica tiparele de temperatură și precipitații la mii de kilometri de zona în care se produce.

„El Niño se extinde chiar sub ochii noștri”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, avertizând că lumea intră într-o perioadă cu riscuri tot mai mari asociate fenomenelor meteorologice extreme.

Temperaturile oceanului, cu peste 2 grade peste normal

El Niño este un fenomen natural al sistemului climatic, asociat cu încălzirea anormală a apelor din centrul și estul Pacificului ecuatorial.

Schimbarea temperaturilor oceanului influențează circulația atmosferică și poate modifica regimul ploilor și al temperaturilor în regiuni aflate la mii de kilometri distanță.

Cele mai recente date OMM arată că indicele Niño 3.4, folosit pentru monitorizarea temperaturilor din zona central-estică a Pacificului, a ajuns la valori de aproximativ 2,2-2,6 grade Celsius peste medie în săptămânile de la sfârșitul lunii iulie și din august.

În iulie, media era de aproximativ 2 grade peste normal.

Și mai spectaculoasă este situația sub suprafața oceanului.

În anumite zone, temperaturile au fost în iulie și la începutul lui august cu peste 8 grade Celsius peste medie, oferind un rezervor suplimentar de căldură pentru evoluția fenomenului.

Prognozele pentru septembrie-noiembrie indică o anomalie medie a temperaturii suprafeței oceanului în regiunea Niño 3.4 de aproximativ 3,6 grade Celsius, cu intensificarea fenomenului până spre sfârșitul anului.

2027 ar putea fi cel mai cald an înregistrat

Potrivit analizelor citate de presa internațională, intensitatea neobișnuită a actualului El Niño ar putea contribui la transformarea anului 2027 în cel mai cald an înregistrat vreodată.

Climatologul Zeke Hausfather a analizat prognoze provenite de la 14 modele climatice și a remarcat că acestea indică un eveniment aflat mult în afara intervalului observat în trecutul recent.

Unele cercetări bazate pe corali, inelele arborilor și documente istorice sugerează că un fenomen El Niño de intensitatea estimată acum ar putea fi fără precedent în ultimul mileniu.

Totuși, OMM nu afirmă oficial că acesta va fi „cel mai puternic El Niño din ultimii 1.000 de ani”. Organizația clasifică evenimentele drept slabe, moderate, puternice sau foarte puternice și precizează că intensitatea fenomenului nu determină automat amploarea efectelor într-o anumită țară sau regiune.

Incendii, secetă și inundații

Efectele El Niño sunt deja observate în mai multe regiuni. Fenomenul poate favoriza condiții mai uscate în unele zone și precipitații abundente în altele.

Pentru septembrie-noiembrie, prognozele OMM indică temperaturi peste normal în aproape toate regiunile continentale ale lumii.

În același timp, sunt anticipate modificări importante ale regimului precipitațiilor, cu risc crescut de secetă în anumite regiuni și de ploi abundente în altele.

OMM avertizează că El Niño poate contribui la creșterea riscului de incendii de vegetație, secetă, inundații și valuri de căldură.

S-a intensificat după 1982

Efectele nu vor fi însă identice peste tot, deoarece sunt influențate și de alți factori climatici, inclusiv de evoluția Oceanului Indian și a Atlanticului.

În același timp, cercetări recente indică faptul că încălzirea globală provocată de activitatea umană poate modifica și intensifica ciclurile El Niño.

Un studiu publicat în Science, bazat inclusiv pe analiza unor corali vechi de aproximativ 1.000 de ani din Galápagos, a constatat că variabilitatea fenomenului El Niño a crescut cu aproximativ 37% în perioada industrială, cu o intensificare deosebită după 1982.

ONU pregătește măsuri pentru un fenomen excepțional

OMM spune că și-a intensificat cooperarea cu serviciile meteorologice și hidrologice naționale pentru ca autoritățile și comunitățile vulnerabile să poată lua măsuri înainte ca efectele cele mai puternice să se manifeste.

„Un El Niño foarte puternic poate modifica semnificativ tiparele de precipitații și temperatură la nivel mondial și poate alimenta fenomene meteorologice extreme”, avertizează OMM.

Organizația subliniază însă că prognozele oferă o fereastră de timp pentru pregătire, iar efectele concrete vor varia considerabil de la o regiune la alta.

El Niño este un fenomen natural care apare, în general, o dată la doi până la șapte ani și durează aproximativ nouă până la 12 luni.

De regulă, atinge intensitatea maximă între noiembrie și februarie, iar efectele asupra temperaturilor globale pot continua și în anul următor.