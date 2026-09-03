Tim Cook pleacă din fruntea Apple, dar primește în continuare milioane de dolari. Cât va câștiga

Tim Cook a renunțat în această săptămână la funcția de director general al Apple, după 15 ani în care s-a aflat la conducerea companiei. El a fost înlocuit de John Ternus, fost vicepreședinte pentru inginerie hardware al gigantului american.

Cook nu părăsește însă Apple. El va ocupa funcția de președinte executiv al Consiliului de Administrație, poziție pentru care va primi în continuare o remunerație considerabilă, potrivit documentelor depuse de companie la autoritățile de reglementare din SUA, citate de Business Insider.

Tim Cook va primi 2 milioane de dolari pe an de la Apple

În noua funcție, Tim Cook va avea un salariu anual de 2 milioane de dolari. La acesta se adaugă un pachet anual de acțiuni cu o valoare-țintă de 45 de milioane de dolari pentru anul fiscal 2027.

Jumătate dintre acțiunile incluse în pachet sunt unități de acțiuni restricționate (RSU) acordate în funcție de performanța Apple în raport cu celelalte companii din indicele S&P 500. Cealaltă jumătate va fi acordată treptat, pe o perioadă de patru ani.

Noul pachet financiar arată că Tim Cook va continua să aibă un rol important în strategia Apple, chiar dacă nu mai ocupă funcția de CEO.

În cei 15 ani în care s-a aflat la conducerea companiei, Cook a contribuit la extinderea producției și distribuției Apple și la consolidarea lanțului global de aprovizionare. De asemenea, compania a beneficiat de creșterea pieței chineze în perioada mandatului său.

Acțiunile Apple au crescut cu aproape 2.300% sub Tim Cook

Performanța Apple pe bursă reflectă amploarea transformării companiei în perioada în care Tim Cook a fost CEO. Prețul acțiunilor Apple, ajustat pentru divizările de acțiuni, a crescut cu aproape 2.300% în timpul mandatului său.

Acțiunile au urcat de la aproximativ 13 dolari la circa 317 dolari la închiderea ultimei zile în care Cook a ocupat funcția de director general.

În 2024 și 2025, Cook a primit aproximativ 74 de milioane de dolari anual, incluzând salariul, bonusurile în numerar și alte forme de compensație.

Cât va câștiga John Ternus, noul CEO al Apple

În timp ce Tim Cook va rămâne în conducerea Apple în calitate de președinte executiv, John Ternus va prelua responsabilitatea directă pentru companie.

Apple a anunțat că Ternus va avea un salariu anual de 3 milioane de dolari și va primi acțiuni restricționate cu o valoare-țintă de 55 de milioane de dolari în primul său an ca director general.

Aproximativ 75% din acest pachet va fi condiționat de performanța Apple, în timp ce restul de 25% va fi acordat treptat pe parcursul a patru ani.

Apple nu a precizat deocamdată valoarea bonusurilor în numerar pe care le vor putea primi Tim Cook și John Ternus.